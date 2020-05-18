Kendine Hayran Bırakan iPhone 12 Konsepti (Video)

Apple'ın yeni iPhone modelleri üzerinde çalıştığı sugötürmez bir gerçek. Şirketin yeni telefonları ile ilgili bilinenler fazlasıyla sınırlı olsa da söylentiler, iPhone 12 serisi ile ilgili farklı farklı konseptlerin oluşturulmasına imkan sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonu iPhone SE'yi duyurdu. Önümüzdeki aylarda ise Apple'ın yeni amiral gemisi telefonları iPhone 12 Serisi ile karşılaşacağız. Apple'ın yeni nesil iPhone'larından birinin 5,4 inç ekranlı olacağı iddia ediliyor ve şimdi bu modelle ilgili bir konsept tasarım oluşturuldu.

Bugüne kadar ortaya atılan iddialar, iPhone 12 serisinin 4 farklı varyantının olacağını ortaya koyuyordu. Bu varyantladan en küçüğü 5.4 inç büyüklüğünde ekran ile tanıtılacak. iPhone SE'ye göre ciddi anlamda büyük, Pro modellere göre ise küçük ekranlı kalacak bu model, kompakt tasarım anlayışının bir devamı niteliğinde olacak.

5.4 inçlik iPhone 12 böyle görünebilir

Tasarımcılara göre 5.4 inçlik iPhone 12 konsepti, bir OLED ekrana sahip ve Apple'ın geleneksel çentik yapısını minimalize ediyor. Ayrıca bu konsept tasarımda çerçeveler de mümkün olduğunda ince tutulmuş.

5.4 inç büyüklüğündeki iPhone 12 modelinin, serideki "Lite sürüm" olacağı düşünülüyor. Bu bağlamda 4 GB RAM ile gelmesi beklenen akıllı telefonun 649 dolardan başlayan bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor.

5,4 inçlik iPhone 12 için oluşturulan konsept tasarım