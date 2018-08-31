5.5 inç Ekranlı Google Pixel 3, Çalışırken Görüntülendi

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 3, bir Reddet kullanıcısı tarafından çalışırken görüntülendi ve çevrimiçi ortamda paylaşıldı.

Bir Reddit kullanıcısı, Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 3’ün görüntülerini ortaya çıkardı. Android Pie ile çalıştığı açık bir şekilde görünen Google Pixel 3, geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 2’ye göre devrimsel bir tasarım değişikliği içermiyor.

Söz konusu görsele göre Google, telefondaki ekran çerçevelerini inceltmemek konusunda oldukça ısrarlı. Fakat ekranın alt ve üst kısımlarında bulunan bu çerçevelerde stereo hoparlörlerin yer aldığını düşünürsek işlevsel olduklarını söyleyebiliriz.

Yeni Pixel 3, 5.5 inç Full HD+ (2160x1080) 18: 9 ekrana sahip olacak. Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacak olan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı yer alacak. Ayrıca cihazda f/1.8 ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8.1MP’lik çift ön kamera bulunacak.

Yeni Google Pixel 3, rakiplerine göre nispeten küçük olan 2,915mAh’lik bir bataryaya sahip olacak. Fakat ekran boyutu ve yazılım optimizasyonlarını da hesaba kattığımızda cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Google’ın yeni akıllı telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı 9 Ekim tarihinde duyurması bekleniyor. Şirket henüz basın davetiyelerini göndermemiş olsa da geçtiğimiz yılki lansman etkinliğinin 4 Ekim’de gerçekleşmesi gerekli ipucunu sağlıyor.