5.6 Milyon Dolarlık Davayı Microsoft'un Fontları Çözdü

Çalışanlarına ödeme yapmamak için evrakta sahtecilik yolunu seçen firma, fontların çıkış tarihlerini hesaba katmayınca baltayı taşa vurdu.

ABD'de görülen bir işçi - işveren davası oldukça enteresan olaylara sahne oldu. Çalışanlarına 5.6 milyon dolarlık bir ödeme yapması gereken şirket, sahte evraklar sunarak ödeme yapmayı reddetti.

Şirket yöneticisi Gerals McGoey, uzun süredir devam eden davada mahkemeye 1995 tarihli bir belge sunarak şirketi haklı çıkarmaya çalıştı. Evrakta 'Cambria' adlı fontu kullanan McGoey, çoktan yakayı ele vermişti. Microsoft'un Vista ve Office 2007 ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunmuş olduğu Cambria'nın, ortada zaman yolculuğu yapan biri yoksa 1995 yılında kullanılmasına imkan yoktu.

Look Comunications isimli firma, bu dalaverenin fark edilmesi sonrasında davayı kaybeden taraf oldu. Ayrıca 'evrakta sahtecilik' gerekçesiyle ciddi tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalmış durumdalar.