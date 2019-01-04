Nokia 9'un Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Geçen seneden bu yana birçok kişinin dilinde olan telefon Nokia 9 PureView'un satış fiyatı ve tarihi sızdırıldı.

Beş adet arka kamerası sebebiyle senenin en çok konuşulan telefonu olan Nokia 9 PureView’un fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı.

Yaptığı sızıntılarla Nokia_Leaks olarak tanınan Twitter kullanıcısı, Nokia 9 PureView’un, bu ayın üçüncü ya da dördüncü haftasında tanıtılacağını bildirdi. Kullanıcı aynı zamanda Nokia 9 PureView’ın ilk önce Avrupa’da satışa sunulacağını bildirdi.

HMD Global tarafından resmi bir açıklama olmasa da aynı Twitter kullanıcısı, bu yılın ilerleyen zamanlarında cihazın 5G versiyonlu Snapdragon 855 SoC bir çeşidinin de tanıtılacağını söyledi.

Cihazın diğer beklenen özellikleri arasındaysa 5,9 inçlik Quad HD 3D OLED ekranı bünyesinde barındırırken gücünü Snapdragon 845’ten alacak. Bunun yanı sıra telefonda 8GB RAM ve 128GB dâhili hafıza bulunacak.

Telefonun fiyatı konusunda gelen sızıntılara göreyse cihaz 749 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve farklı piyasalarda bu fiyat 799 euroya kadar çıkacak.