5 Arka Kameralı Nokia 9 Pureview, MWC 2019'da Tanıtılacak

Her gün yeni bir tanıtım tarihi verilen Nokia 9 Pureview, artık HMD tarafından yapılan resmi açıklama neticesinde 24 Şubat tarihinde Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2019'da tanıtılacak.

Bütün büyük telefon üreticileri, yeni telefonlarının tanıtımı için önümüzdeki ay İspanya/Barselona’da yapılacak olan Mobile World Congress’i (MWC 2019) bekliyor. Samsung, LG, Sony ve Nokia yeni telefonlarını bu kongrede açıklayacağını bildirdi. Çok beklediğimiz Samsung Galaxy S10, LG G8 ve Xperia Z4 büyük ihtimalle bu kongrede karşımızda olacak.

Birkaç gün önce Nokia tarafından yapılan bir açıklamada MWC 2019 için 24 Şubat tarihi verildi. Nokia ile alakalı olarak başka bir bilgi paylaşılmamıştı ve Nokia 9’un bu kongrede tanıtılıp tanıtılmayacağı da kesin değildi.

En son yayınlanan resmi bir afiş sayesinde artık 24 Şubat tarihinde, ertelemeleriyle iyice yılan hikayesine dönmüş olan Nokia 9’u görebileceğiz. Tanıtımda gördüğümüz kadarıyla daha önceden de paylaşıldığı gibi Nokia 9’da gerçekten 5 kamera kullanılıyor.

Şu an her ne kadar 5 kameranın muhteşemliğini pek anlayamasak da MWC 2019’da tanıtıldığı zaman bütün detaylar ortaya çıkacak. HMD Global, MWC 2019’da sadece Nokia 9’la da yetinmeyebilir. Nokia 8.1 Plus ve Nokia 1 Plus gibi yeni telefonların da tanıtılmasını bekliyoruz.

Görünen o ki MWC 2019, Nokia fanları için bulunmaz bir nimet olacak.