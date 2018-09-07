Tutarlı sızıntıları ile ünlenmiş olan Benjamin Geskin, 5 arka kameraya sahip olacağı söylenen Nokia 9'a ait bir konsept tasarım görseli paylaştı.

HMD Global’in beş kameralı bir Nokia amiral gemisi tanıtacağı yönündeki söylentiler, başta mobil fotoğrafçılar olmak üzere hemen herkesi heyecanlandırdı. Dün çevrimiçi olarak paylaşılan bir beş kameralı akıllı telefon fotoğrafı ise bu heyecanı daha da artırdı. Sızıntıları ile ünlü olan Benjamin Geskin, bu fotoğraftan yola çıkarak Nokia 9 olarak adlandırılması beklenen yeni Nokia amiral gemisinin konsept görüntülerini paylaştı.

Benjamin Geskin tarafından paylaşılan görüntüye göre yeni Nokia amiral gemisi çentikli bir tasarıma sahip olacak. Söz konusu çentik, sadece ön kamera ve ahizenin yer alabileceği kadar küçük olacak. Ayrıca ekranın altında nispeten kalın ver çerçeve bulunuyor ve bu çerçeve, Nokia logosu sığdırılabilecek kadar kalın. Cihaza önden baktığımızda diğer 2018 model amiral gemilerine fazlasıyla benzediğini söyleyebiliriz.

Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise benzersiz bir akıllı telefon ile karşılaşıyoruz. Altıgen biçiminde konumlandırılmış 7 farklı modülün içinde 5 kamera ve bir flaş bulunuyor. Boş kalan son modülde ise sağlık uygulamaları için kullanılabilecek bazı sensörler yer alabilir. Ayrıca cihazın arkasında herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmadığını görüyoruz ki bu da cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya yani OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor.

HMD Global, 2018’in sonuna kadar yeni bir Nokia amiral gemisi gelebileceğini dile getirse de net bir tarih vermekten kaçındı. Ayrıca söz konusu amiral gemisinin beş arka kameraya sahip olacağı yönündeki söylentilerin şirket tarafından onaylanmadığını da unutmayalım. Yine de Nokia’nın kapalı kapılar ardında tüketicileri kendine hayran bırakacak ‘bir şey’ üzerinde çalıştığını tahmin etmek zor değil.