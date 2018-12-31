5 adet arka kameraya sahip olan Nokia 9 PureView'e ait bir video ortaya çıktı.

Nokia'nın Ocak ayının son haftasında duyurması beklenen 5 adet arka kameraya sahip akıllı telefonu Nokia 9 PureView, son günlerin en çok konuşulan akıllı telefonu haline geldi. Nokia 9 PureView'ın 5 adet arka kameraya sahip olacağı aylar öncesinden biliniyordu ancak akıllı telefona ait videonun ortaya çıkması, cihaz için hazırlıkların neredeyse bitmiş olabileceğine işaret ediyor.

Çoğu özelliğiyle halihazırda marketlerde bulunan Nokia 8 Sirocco'ya benzeyen Nokia 9 PureView, 5 adet arka kamerasıyla kendine yeni bir klasman yaratıyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alacak olan Nokia 9 PureView; 5.99 inçlik, 1440x2560 çözünürlüğünde, HDR10 destekli, PureDisplay Quad HD OLED ekrana sahip olurken, ekranın altında ise parmak izi okuyucusunu barındırıyor.

Nokia'nın akıllı telefonlarını üreten HMD Global, 5 adet arka kameraya sahip Nokia 9 PureView hakkında fazla bir bilgi vermese de cihazın 6GB RAM'e, 128GB depolama kapasitesine ve 4.150mAh batarya kapasitesine sahip olacağını; kutusundan ise Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacağını biliyoruz. Âdeta kamera canavarı olan Nokia 9 PureView hakkında ortaya çıkacak yeni bilgileri yakından takip ediyor olacağız.