Nokia'nın ve akıllı telefon dünyasının, duyurulması heyecanla beklenen amiral gemisi Nokia 9'a dair yayınlanan konsept videosu mükemmel görünüyor.

Nokia, HMD Global sonrası adeta şaha kalkmış durumda. Öncelikle Android güncellemeleri konusunda verdiği sözleri dakikası dakikasına tutmasıyla sevilen şirketin kısa bir süre içerisinde 5 kameralı Nokia 9'u tanıtması bekleniyor.

Arka kameralar, Huawei P20 Pro'nun üç lensli kamerasıyla zaten seviyesi belirlenmiş bir çıtaya sahip. Yaklaşık 1 senedir geliştirildiği söylenen Nokia 9'un, son birkaç aydır da 5 kamera ile geleceği konuşuluyor. Henüz telefon hakkında çok bir şey bilmesek de Concept Creator isimli YouTube kanalı, gelen dedikodular ışığında 2.5 dakikalık mükemmel bir konsept videosu hazırladı.

Tamamen metal ve camdan oluşan mükemmel bir konsept var karşımızda. Oldukça yumuşak hatlara sahip, adeta çerçeveden arınmış göz alıcı bir ön panel ve çentiksiz bir tasarım tercih edilmiş. Arka panelde 5 kameranın nasıl durduğuna dair biraz kararsısız; tripofobiye sahip olanların içi gıcırdayabilir.

Nokia 9'un geçtiğimiz ay duyurulması bekleniyordu ancak süreç halen sürüyor. Bakalım bu 5 kameralı 'canavar' ne zaman kanlı canlı karşımızda olacak.