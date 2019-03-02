5 Kamera 1 Kameraya Karşı: Nokia 9 PureView ve Pixel 3

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve sahip olduğu 5 arka kamerasıyla dikkatleri kendine çeken Nokia 9 PureView, oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Peki Nokia, Google'ın yazılımıyla başa çıkabiliyor mu? İşte karşınızda Nokia 9 PureView ve Pixel 3 kamera karşılaştırması.

Nokia, üç yıl önceye kadar unutulmuş bir markaydı. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra alınan birtakım yanlış kararlar, bir zamanların efsanesini piyasa payında oldukça küçülttü. Ancak 3 yıl önce Finli firma HMD Global'in Nokia'yı satın almasından sonra işler yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. (Bu arada ilginç bir bilgi de verelim: HMD Global, Nokia'nın genel merkezinin karşı sokağında bulunuyor. Yani firma komşuya gitmiş.)

HMD Global'in Nokia çatısı altında çıkardığı telefonlar, hem bilinen Nokia kalitesi hem de Android One programına sahip olmasıyla sunduğu temiz yazılım sayesinde ilgi görmeye başladı. Bu ortaklığın son meyvesi de 5 arka kameralı Nokia 9 Pureview. ZEISS lenslerini kullanan Nokia 9, teknik özellikler bakımından oldukça iyi görünüyor. Fakat biliyorsunuz ki kamera konusunda artık her şey donanım değil.

Dünyanın belki de en büyük yazılım şirketi olan Google, sadece tek bir lense sahip olan Pixel 3 telefonuyla görüntü işleme yazılımı sayesinde gözleri büyülüyor. Biz de bu yazımızda 5 kameralı Nokia 9 Pureview ile 1 kameralı Pixel 3'ü kıyaslayacağız. Ancak her iki telefon da amiral gemisi olduğundan kamera dışındaki diğer özelliklere ağırlık vermek istemedik.

Farklı yaklaşım tarzları

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iki telefon da fotoğraf işine tamamen farklı yaklaşım tarzlarıyla bakıyor. Pixel 3, arka tarafındaki tek objektifle bokeh gibi durumları işlemek için yapay zeka kullanıyorken Nokia 9 PureView her duruma uyması için farklı lensler kullanıyor.

(Pixel 3 fotoğraf örneği)

Her biri 12 megapiksel olan 2'si RGB 3'ü monokrom olmak üzere toplamda 5 arka kameraya sahip olan Nokia 9, böylece 1200 farklı katmana sahip fotoğraflar oluşturabiliyor. Pixel 3 ise, diğer telefonlarda olduğu gibi sadece birkaç on katmanlık fotoğraflar çekiyor.

(Nokia 9 gece çekim örneği)

Pixel 3, sunduğu Night Sight özelliğiyle geceleri gündüze çeviren fotoğraflar çekebiliyorken, Nokia bunu monokrom sensörlerinden gelen ve renkli sensörlere göre üç kat daha fazla veri üreten sistemiyle gerçekleştiriyor. Telefon daha satışa sunulmadığı için bu konuda elimizde çok fazla örnek bulunmasa da, yayınlanan fotoğraflardan HDR sisteminin Pixel'in başını ağrıtabileceğini tahmin ediyoruz.

Ön kamera

Arka kamerada olduğu gibi burada da farklı anlayışlara rastlıyoruz. Pixel 3, ön tarafta biri standart diğeri geniş açı olmak üzere her biri 8 megapiksellik iki lense sahip. Nokia 9 PureView'da ise 20 megapiksellik bir adet ön kamera var.

Burada çok nesnel bir yorum yapamıyoruz, çünkü Nokia 9'un ön kamera örnekleri hala yayınlanmadı. Ancak Pixel 3'ün bu alanda hem donanım hem de yazılım olarak çok iyi olduğu düşünülünce, bir adım daha önde olabilme ihtimali yüksek.

(Nokia 9)

Sonuç olarak;

Her iki telefonun da kamera konusunda çok başarılı olduğu aşikar. Yani burada karar verirken fiyat daha önemli olmaya başlıyor. Google, Pixel 3'e 800; Pixel 3 XL'a 900 dolar fiyat biçiyor. Nokia 9'un fiyatı ise 700 dolar. Hangi telefonun daha alınabilir olduğu hakkında yorum yapmaktan çekinirken sözü sizlere bırakıyoruz :)