5 Maddede Otomobilinizi Daha İyi Park Edin

Otomobilinizi daha güvenli ve kolay park edebilmeniz için bazı tavsiyelerde bulunduk.

Nasıl otomobiller günlük hayatımızın birer rutini haline geldiyse, park etmek de bu rutinin en büyük parçalarından. Bugün bu rutini nasıl daha hızlı ve güvenli yapabileceğimize bakacağız.

1) Çok Dar Yerlere Girmeyin

Usta bir sürücü olup oldukça dar bir park yerine girmiş olabilirsiniz ancak önünüzdeki veya arkanızdaki kişiler sizin kadar usta olmayabilir. Bunun sonucunda park ettikleri yerden çıkarken otomobilinize zarar verebilirler. Siz siz olun, çok dar ve sıkışık yerlere park etmekten kaçının.

2) Sensörlerinize Çok Fazla Güvenmeyin

Modern otomobillerin olmazsa olmazlarından olan park sensönleri, sürücülerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Ancak unutmamak gerek ki onlar da hatasız çalışmıyor. Yaklaşmakta olduğunuz cismi algılayamadığı veya olduğundan daha yakın zannettiği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden etrafı kendiniz kontrol etmeyi ve göz temasını bırakmamayı unutmayın.

3) Acele etmeyin

Özellikle sürücülük yıllarının başlarında, kullanıcılar arkada bekleyen otomobillerin gerginliğini fazlasıyla yaşarlar. Bu gerginlik kimi zaman o kadar artar ki normal zamanda kolaylıkla park edebilecekleri yerlere bile giremezler. O yüzden acele etmeye hiç gerek yok. Sakin olun. Trafiği tehlikeye atmayacak şekilde acele etmeden park edin.

4) Geri Geri Park Edin

Genelde çoğu sürücü park yerlerine ” kafadan ” girmeyi tercih ediyor. Bu yöntem her ne kadar size zaman kazandırsa da herhangi bir acil durumda sizi oldukça zorlayabilir. Otomobilinize ne zaman ve hangi durumlarda ihiyacınız olacağını bilemezsiniz. Bu sebeple çıkışınızın mümkün olduğunca hızlı ve basit yapabilmeniz gerekir. Kafadan park ettiğiniz durumlarda, panik hali sizi geri geri giderken zorlayabilir.

5) Kaldırımlara Dikkat Edin

Ülkemizin kaldırım yapısı genel olarak oldukça yüksek. Bu durum park esnasında veya sorasında jant, lastik hatta kapılarda hasarlara yol açabiliyor. Park edeceğiniz yerdeki kaldırım yapısını önceden kontrol edin ve kaldırıma bitişik yanaşmamaya özen gösterin.