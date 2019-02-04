5 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalan Hacker'e 10 Yıl Ceza

SIM değiştirme adı verilen yöntemle kripto para çaldığı iddia edilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 40 kurbanının telefon hattını kopyalayarak toplamda 5 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı yapan hacker, mahkemenin sunduğu teklifi kabul ederek 10 yıllık hapis cezasını kabul etti.

Kaliforniya’da görülen davada, yetkili bölge savcısı Erin West’in sunduğu teklifi kabul eden Joel Ortiz adlı genç, bu suçtan hapse giren ilk insan olacak. Ortiz, SIM değiştirme suçundan ceza almasıyla tarihe geçecek. Yetkililer kararı memnuniyetle karşılarken, bu kararın benzer davalarda da örnek olacağına inanıyorlar.

SIM değiştirme işlemi yapanlar, bu yöntem sayesinde maillere, sosyal medya hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına giriş yapıyorlar. Ortiz’in dışında Xzavyer Narvaez, Nicholas Truglia ve Joseph Harris de benzer suçlamalar ile karşı karşıya olan isimler.

Yetkililere göre yavaş ama kararlı tutuklamalar ve Ortiz’in ceza alması, dışarıdaki hackerler için de bir uyarı özelliğine sahip. Toplumun bu tutuklamalara şaşırdığını söyleyen West, “Annelerinin evindeki odalarda güvende değiller, bodrumlarında güvende değiller, takip ediliyor ve yakalanıyorlar -birer birer.” diyor. West ayrıca verilen cezanın, toplumun bu tür suçları hoş görmeyeceğinin sembolü olduğunu söylüyor.

West ve ekibi şu anda kaç tane aktif davaları olduğunu söylemiyorlar ancak yeni tutuklamaların yolda olduğu bilgisini paylaşıyorlar. Ortiz’in cezası ise 14 Mart’ta resmileştirilecek.