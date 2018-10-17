5 Yıl İçinde Yaygınlaşmasını Beklediğimiz 5 Oyun Teknolojisi

Oyun teknolojileri, dijital dünyanın en büyük gelişim alanlarından birisi olmaya devam ediyor. Bir tarafta “Konsol mu yoksa PC mi?” tartışması devam ederken mobil oyunculuk yükselişe geçiyor. Diğer tarafta, gelecekte görmemize kesin gözüyle bakılan yeni nesil teknolojiler var. Webtekno’nun küllerinden serisi OyunTekno, yakın gelecekte görmeyi beklediğimiz 5 teknolojiyle başlıyor.

Bir zamanlar sadece eğlenmek ve zaman geçirmek için dahil olduğumuz oyun dünyası, 2010’lu yıllarda büyük değişimler yaşadı. E-spor gibi sektörlerin de ortaya çıkmasıyla, oyun sektörünün genel değeri milyarlarca doları buluyor. Her geçen yıl, bir öncekinden daha iddialı oyunlar, daha iddialı oyun teknolojileri karşımıza çıkıyor.

Konsollarla kişisel bilgisayarlar arasında devam eden kavgaya zamanla sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri de eklendi. Tüm bunların harmanlandığı yeni oyun teknolojileri ise fazlasıyla heyecan uyandırıyor.

Webtekno’nun hatıralarınızda yer eden OyunTekno serisi, yazı dizisi olarak geri döndü. İlk köşemizde, gelecekte oldukça rağbet görmesini beklediğimiz 5 oyun teknolojisine yer veriyoruz.

5. Açık kaynaklı oyun dünyası:

Açık kaynaklı yazılım kültürü, zaten günümüz mobil dünyasında kendisine önemli bir yer edindi. Bağımsız geliştiriciler tarafından üretilen uygulama ve oyunlar, marketlerde kendisine yer buluyorlar. Nitekim gerçek oyun deneyimi yaşayan PC ve konsol dünyası için aynı şey söz konusu değil. Yapımcı şirketler, milyonlarca dolar para harcayarak sinematik kalitesi yüksek oyunlarla piyasada bağımsız geliştiricileri eziyorlar.

Mobil oyun teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, PC ve konsol kalitesinde oyun deneyimi sunan mobil cihazlar, bağımsız geliştiricileri biraz daha ön plana çıkardı. Bu oyunlar, ücretli olsalar bile konsol ve PC oyunlarına kıyasla çok ucuzlar. Gelecekte, çok sayıda gelişmiş mobil oyunun sektörü daha fazla ele geçirdiğini göreceğiz. Açık kaynaklı oyunlar, mobilden sonra genel oyun sektörünün devleri haline gelecekler.

4. Sanal gerçekliğin geri dönüşü:

Sanal gerçeklik, artık alışık olduğumuz bir teknoloji. 360 derecelik sanal ortam deneyimi sunan gözlükler sayesinde PC’de, konsollarda ve mobil cihazlarda oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. Oculus Rift, HTC Vive gibi cihazların çok daha yaygın hale gelmesine kesin gözüyle bakıyoruz. Bunun yanında 3 yıl önce ortaya çıkmaya başlayan bütünleşik VR teknolojileri de var. Oyuncuların bir platform üzerinde hareket etmelerine olanak tanıyan bu sistemlere eklenmesi beklenen çok sayıda özellik bulunuyor.

Daha gerçekçi bir deneyim için oyuncuların alınan darbeleri hissetmesini sağlayan kıyafetler, sentetik hisler yaratan eldivenler; terleme, üşüme gibi fonksiyonları oyuncunun vücuduna aktaran ultra gerçeklik donanımları yaygınlaşacak. Bu teknolojiler günümüzde kullanılabilir olsa da bütün oyuncular için erişilebilir değil.

3. Karma gerçekliğin yaygınlaşması:

Aslında sanal gerçeklik, üst düzey oyun deneyimi yaşamak için tek başına yeterli değil. Oyuncuları bütünüyle yapay bir ortama emanet eden bu teknoloji, vakti geldiğinde yerini arttırılmış gerçeklikle harmanlandığı karma gerçeklik kavramına bırakacak. Arttırılmış gerçekliğin çevresel etmenlerle etkileşen teknolojiler olduğunu düşünürsek, karma olan, gerçek dünyayı sanal dünya ile birleştirecek.

Örneğin Apple, A11 Bionic yongasından bu yana arttırılmış gerçeklik kavramını daha da hissedilir kılmaya başladı. Gelecekte gözlüklerinizi takıp evinizde zombi avlamaya, onlardan kaçma için kapılara tuzaklar kurmaya hazır olsanız iyi edersiniz. Zira mevcut gerçeklik algılarınız, karma oyunlarla birlikte alt edilecek.

2. Çapraz platform oyunları:

PlayStation, Xbox, Windows gibi çeşitli ortamlar, oyunculara birbirlerinden farklı deneyimler sunuyorlar. Son yıllarda özgün oyunculuk adı altında çok sayıda yapım bazı platformlara özgü olmaya başladı. Bu durum da beraberinde bilgisayarında God of War ya da Marvel’s Spider-Man gibi yapımları oynamak isteyenleri biraz üzüyor.

Yapımcıların satış rakamlarını derinden etkileyen bu durumun nedeni, sadece Xbox ya da PlayStation gibi cihazların satışlarını arttırmak. Çapraz oyun platformları ise bu işe kökenden çözüm bulacak. Steam gibi yayıncılar, aynı oyunun birden fazla cihazla oynanmasını sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyorlar.

1. Bulut sistemli oyunlar:

Özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla, kısa vadeli gelecekte oyunları oynamak için pahalı bilgisayarlara ihtiyaç duymayacağız. Bunun yerine oyuncular, bulut sistemi üzerinden satın aldıkları oyunları indirmeden yine bulut sistemleri üzerinden oynayacaklar. Bu durumu YouTube’dan bir video izlemeye benzetebiliriz. Tek ve en önemli farkı, videonun nasıl ilerleyeceğini oyuncuların seçmesi olacak.

Son çıkan oyunları, bulut sistemleri aracılığıyla akıllı telefonlarımız üzerinden oynayabileceğiz. Google, Mozilla ve Facebook gibi şirketlerin söz konusu teknoloji üzerine ciddi yatırımları bulunuyor.

OyunTekno’nun yeni yazılarında görüşmek üzere. Görüş, tavsiye ve önerilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.