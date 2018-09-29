Facebook, güvenlik açıkları ve gizlilik problemleriyle boğuşmaya devam ediyor. Şimdi de hackerlar, 50 milyon kişinin hesabını riske sokan yöntemi YouTube'da yayınlıyor.

Facebook'ta 50 milyon kullanıcı hesabının hacklendiği haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise hackerların kullandığı bu yöntem, YouTube videolarıyla yayılmaya devam ediyor.

Kullanıcıların 'access token'larına ulaşan hackerlar, bu yöntemle milyonlarca kullanıcının hesabını ele geçirebiliyor. Üstelik yapılan bu işlemin 'eğitici' videoları YouTube'da hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından izlendi.

Basitçe; bir kez giriş yaptığınızda tekrar şifre girmenize gerek kalmamasını sağlayan, 'beni hatırla' olarak bilinen özelliğin temelinde bu 'access token' adı verilen şifreler yatıyor. Neyse ki Facebook, açığın tespit edildiği 50 milyondan fazla hesaptan çıkış yaparak bu otomatik girişlerin önüne geçti. Ayrıca şirket yetkililerin açıkladığına göre şifrenizi değiştirmenizi gerektirecek bir durum yok.

YouTube'da binlerce kişi tarafından izlenen Facebook hackleme yöntemi hakkında Google tarafından herhangi bir hamle henüz gelmedi. Ancak tahmin ediyoruz ki Google, YouTube'da yayılan bu videoların önüne geçecektir.