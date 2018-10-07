İnsanlık Tarihinin En Büyük Salgını: İspanyol Gribi

Bundan tam 100 sene önce dünyanın en ölümcül salgınlarından biri başladı ve insanlık büyük kayıplar verdi.

1918 senesinde tüm dünyada büyük bir salgın hastalık baş gösterdi; flu pandemik. İspanyol gribi olarak anılan bu salgın hastalık, ortaya çıktığı dönemde dünya nüfusunun üçte birine yayıldı ve 50 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla can alan flu pandemik, özellikle genç nüfus üzerinde etkili oldu.

H1N1 virüsünden kaynaklanan hastalık, enteresan bir şekilde çok genç ve çok yaşlı bireylerde değil genç ve bağışıklığı aslında daha güçlü olan kitlelerde etkili oldu. Hastalığa yakalananların yarısı 20-40 yaşları arasındaydı ve bu da nüfusu ve kayıpları çok daha kötü etkiledi. Üstelik salgın ortaya çıktığında dünyada zaten bir savaş vardı ve ölüm oranları çok yüksekti.

Yaşanan bu salgının en garip yanlarından biri ise dünya ülkelerinin çoğunun hastalığın haberini yapma konusunda gördüğü sansürler oldu. Tüm dünyada milyonlarca ölüm yaşanırken, özellikle savaşta olan ülkelerde hastalıkla ilgili haberlere yoğun bir sansür uygulandı. Sebebi ise zaten dipte olan toplumsal psikolojinin iyice çökmesini engellemekti.

Ancak İspanya o dönemde savaşta değildi ve hastalığın en çok konuşulduğu ve hasarının en çok hissedildiği ülkelerden biri oldu. Bu durum da hastalığın adının 'İspanyol gribi' olarak anılmasına sebebiyet verdi. Aradan geçen yıllardan sonra yine aynı H1N1 virüsü daha az ölümcül olsa da yine riskli bir hastalık olan 'domuz gribi' ile karşımıza çıktı.

İnsanlık için salgın hastalıklar tarih boyunca büyük kıyımlara sebep olan felaketlerdi ve tıp, bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin tehlikeli bir salgın riski her zaman var. Üstelik artan nüfus ve insanların etkileşim alanlarının fazlalığını da düşünürsek, İspanyol gribi gibi bir salgın günümüzde milyarlarca insanı öldürebilecek güçte olacaktır.