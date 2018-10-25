Oyuncu klavyelerin adeta tavan yapan fiyatları sonrası, sizlerle iyiden iyiye açılan bu mesafenin nedenini sorguluyoruz.

Toplum olarak daha ucuz olan ve aynı işlevi görebilen bir ürün için 'Ona o para verilir mi?' sorusunu hep sorarız. Bu klişeden elbette gün içinde sürekli kullandığımız klavyeler de nasibini alıyor. Gerçekten de bu bariz fiyat farkına değiyor mu?

İşin kozmetik kısmına birazdan geçeceğiz. Eğer e-spor düzeyinde 'profesyonel' bir oyuncuysanız bu tip 'gaming' klavyeleri kullanmak sizin için bir opsiyon değil; zorunluluk.

'Pahalı' Klavyelerinin Getirileri Neler?

Ghosting sorunu yaşamazsınız: Aynı anda birden çok tuşa bastığınızda, klavye bir süreliğine sinyal gönderemez olabiliyor. Oyuncu klavyelerinde bunu engelleyen mekanizmalar mevcuttur.

Gecikme problemi ortadan kalkar: Her ne kadar evde tek oyunculu oyunlar oynarken gecikme olayını hisssedemiyor olsanız da profesyonel müsabakalarda bu çok çok ciddi bir sorun.

Tuşların hassasiyeti daha iyidir ve ayarlanabilir: Bildiğiniz üzere mekanik klavyelerde Red/Brown gibi ibareler görürsünüz. Bu sizin klavyeye ne kadar baskı uygulamanız gerektiğine işaret ediyor. Bu imkanla kendinizi klavye ile optimize edebilirsiniz.

İşin kozmetik kısmından hepiniz zaten haberdarsınız. RGB aydınlatmalar hayatımıza girdiğinden beri özellikle Razer'ın bu işin 'mükemmelliğini' abartması fiyatlarda da garip bir çıkışa neden oldu. Tek bir tuşun dahi zibilyon farklı tonda aydınlatması bile fiyata etki ediyor.

Özetle oyun oynamayı çok ciddiye alan biriyseniz, oyuncu klavyesi gerekiyor. Ancak illa Razer gibi pahalı modellere yönelmeniz gerekmez. Özellikle ucuz yollu ve kozmetik olarak da güzel görünen modellere yönelmek isteyenler için kişisel bir tavsiye olarak GamePower markasını önerebilirim.