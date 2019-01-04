Samsung Galaxy M30'un Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni giriş seviye akıllı telefon serisi olan Galaxy M'in en üst modeli olan Galaxy M30'un bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta ve üst segmentlerde son derece başarılı satış rakamlarına ulaşsa da giriş seviyesinde Huawei, Xiaomi gibi Çinli üreticilerle baş etmekte zorlanıyor. Bu duruma bir çözüm getirmek isteyen Samsung, giriş seviyesinde Galaxy M adında yeni bir seri başlatmaya hazırlanıyor.

Samsung’un yeni akıllı telefon serisi Galaxy M, SDC 2018’ye duyurulan Infinity-U ekran tasarımına sahip olacak. Bu da Galaxy M modellerinin su damlası çentikli ilk Samsung akıllı telefonlar olacağı anlamına geliyor. Son gerçekleşen sızıntılar, Galaxy M serisinin en üst modeli olacak Galaxy M30 hakkında önemli detaylar ortaya çıkardı.

Sızıntıya göre Galaxy M30, 6.4 inç boyutunda Full HD+ bir ekrana sahip olacak. Cihazın arkasında daha iyi bir alan derinliği oluşturmak için 13MP+5MP+5MP şeklinde üç arka kamera bulunacak. 16MP selfie kamerasına sahip olacak olan Galaxy M30’un boyutları ise 159 x 75.1 x 8.4 mm olacak. Ayrıca cihazda 5000mAh'lik devasa bir pil bulunacak.