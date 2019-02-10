Unutulmaz Gazeteci Coşkun Aral’ın Heyecan Dolu 10 Videosu

Gazeteci, savaş fotoğrafçısı, belgeselci, yazar... Coşkun Aral’ı anlatmak için hangi ünvanı kullansak eksik kalabilir. Dünya üzerinde basmadığı toprak kalmayan efsane gazetecinin yayın yaptığı YouTube kanalından, unutamayacağınız videolarını derledik.

Türkiye’nin ve dünyanın günlüğünü tutan Haberci programının efsaneleşmiş sunucusu Coşkun Aral. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında başlayan Aral, savaş muhabirliği yapmaya başlayınca hayatı değişti. 1995 yılında ATV’de yayınlanmaya başladığı günden beri, Dünya'nın farklı coğrafyalarını Aral sayesinde tanıdık.

2006'da “Türkiye’nin ilk bilgi ve belge kanalı” sloganını kullanan belgesel kanalı İZ TV’yi kuran Coşkun Aral’ın hayatı, kaçırılan uçakta hava korsanlarıyla röportaj yapma gibi yüzlerce ilginç anıyı içinde barındırıyor. Gezginlik kelimesine farklı bir anlam kazandıran unutulmaz gazeteci Coşkun Aral’ın, artık “Coşkun Aral Anlatıyor” isimli bir YouTube kanalı var.

Aral’ın meslek hayatında tanık olduğu özel anları paylaştığı Coşkun Aral Anlatıyor kanalından seçtiğimiz, keyifle izleyip bilgiye doyacağınız videolarına gelin birlikte göz atalım.

1. Kafa Küçültücülerin Elinden Nasıl Kurtulduk?

Sizi, Haberci ekibinin "kafa küçültücüler" olarak bilinen bir kabileyle yaşadığı hem korkutucu hem de eğlenceli hikayeyle baş başa bırakıyoruz.

2. Gizemli Bileziğin Sırrı

Coşkun Aral, 1980'lerde çalıştığı ajans tarafından verilen görev gereği, diktatör Marcos’un yönetimindeki Filipinler’e gidip bölgedeki altın madeni hakkında bir fotoğraf belgeseli hazırlamıştı. Müslüman bir madencinin verdiği gizemli bir bilezik, hayatının en önemli haberini yapmasına yol açan kehaneti anlattığı videoyu keyifle izleyeceksiniz.

3. Fotoğraf Çekmek Mi? Hayat Kurtarmak Mı?

Savaş muhabirliğinin zorluklarını ve Lübnan’da tanık olduğu acı bir olayı bizlerle paylaşan Coşkun Aral, bu videoda çok önemli bir sorunun yanıtını arıyor: Bir savaş muhabiri olarak vurulan kişiye mi yardım etmeli, yoksa bu olayı mı belgelemeli?

4. Kapalı Kutu Kuzey Kore

Son yıllarda ilginç yönetimi, dışa kapalılığı ve diğer ülkeler ile olan gergin ilişkileriyle öne çıkan Kuzey Kore’yi ziyaret eden Coşkun Aral, ülkenin aslında dışardan göründüğü gibi bir yer olmadığını gösteren bir videoyu bizlerle paylaşıyor. Videoyu izledikten sonra sizin de Kuzey Kore’ye bakış açınız değişebilir.

5. Zehirli Yılan İçkisi Xuan Chu

Vietnam’daki bir yılan restoranında yıllar önce yaşadığı ilginç anları paylaşan Coşkun Aral, bu videoda birçok farklı tür yılandan yapılan yiyecek ve içeceklerden de bahsediyor. Vietnam’a gitmeyi planlayanlara kararını sorgulatacak videoda rahatsız edici bazı görüntüler olabileceğini belirtelim.

6. Hindistan'da 50 Milyonluk Hac ve Marjinal Sadular

50 milyon Hindu’nun katılımıyla gerçekleşen bir hac ziyareti olan Kumbh Mela ve Hindistan’da dokunulmazlıkları bulunan derviş topluluğu Sadular hakkında bilgileri bizlerle paylaşan Coşkun Aral, anlattıklarını Haberci programı için çektiği görüntülerle de destekliyor. Aral’ın baştan sona garip olarak nitelendirilebilecek Hindistan macerasını, yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.

7. Çöle Acil İniş ve Olaylı Çad Yolculuğu

1983'te Fransa yanlısı iktidarla Libya yanlısı asiler arasında Çad çöllerinde yaşanan savaş sırasında, içinde bulunduğu uçağın isabet alması sonucu çöle yapılan zorunlu inişi anlatan Coşkun Aral, çölde yaşadıklarını ve sonrasını bizlerle paylaşıyor. Macera dolu hikayesiyle bu videoyu bir çırpıda izleyeceksiniz.

8. Hezarfen'den Mars'a Uzay ve Gökyüzü

İnsanlığın uzay ve gökyüzü ile ilişkisini kendi üslubuyla anlatan Coşkun Aral, bu sefer uzaya bakış açımızı değiştirebilecek bir video ile karşımızda. Kendisinin de uzaylıların Dünya’ya inişini beklediğini belirten Aral’ın bu videosuyla, uzay tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız.

9. Coşkun Aral 51.Bölge'den Bildiriyor: Evrende Yalnız mıyız?

Birçok komplo teorisyeninin dilinden düşürmediği, dünyanın en gizemli bölgelerinden biri olan 51. bölgeye de giden Coşkun Aral, bu videoda gözlemlerini paylaşıyor. 51. bölge hakkındaki belki de bugüne kadarki en doğru bilgileri içeren video, bu bölgeye farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilir.

10. Kaçırılan Uçakta Korsanlarla Röportaj

Bir gazetecinin kariyeri boyunca yapıp yapabileceği en ilginç röportajı yapan Coşkun Aral, uçakta yaşadıklarını anlatıyor. Aral’ın hayatını değiştiren uçak kaçırma olayı ve korsan röportajını kesinlikle birinci ağızdan dinlemelisiniz.

Aral’ın maceralarından size göre en ilginci hangisiydi? Yorumlar kısmından yanıtlarınızı bekliyoruz.

Coşkun Aral Anlatıyor isimli YouTube kanalındaki diğer ilginç içeriklere, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.