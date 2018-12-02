Bilgisayar donanım birimlerinin fiyatlarındaki artış, oyuncular başta olmak üzere, yüksek sistem özelliklerine ihtiyaç duyan herkesi maddi olarak zorlamaya başladı. Biz de sizler için 5400 TL'lik bütçenizle toplayabileceğiniz en ideal iki bilgisayar önerisi hazırladık.

Yüksek performanslı bilgisayar sahibi olmak iyice zorlaştı. Yükselen donanım fiyatlarından dolayı herkes en düşük bütçe ile en yüksek sistem özelliklerine sahip ideal bir bilgisayara sahip olmak istiyor. Webtekno sesinizi duydu, ideal yüksek performanslı bir bilgisayar için 5400 TL'lik bir sınır belirledi. Bugün hem AMD hem de Intel işlemciye sahip iki farklı varyasyonla karşınızdayız.

Başlamadan önce bu içerikte monitör, klavye, mouse ve diğer harici donanımların yer almadığını belirtmemiz gerek. Liste, dahili donanımlar için bir bütçe belirlenerek hazırlanmıştır.

Not: 28 Kasım 2018'deki fiyatlar baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir.​

Önce AMD tabanlı sistemimizle başlıyor, ardından aynı bütçeye sahip Intel tabanlı sisteme geçiş yapıyoruz.

AMD işlemcilerine sahip 5400 TL bütçeli toplama bilgisayar:

İşlemci:

İşlemci tarafında son ayların en çok dikkat çeken ürünlerinden AMD Ryzen 5 2600'ü tercih ediyoruz. İşlemcinin beraberinde gelen stok soğutucu oldukça yeterli bir performans sergilerken, işlemcimiz de bizi uzun yıllar üzmeyecektir. Fiyatı da 1200 TL seviyelerinde.

Fiyat Kaynağı: Sinerji Bilgisayar

Ekran Kartı:

Ekran kartı tarafında da tercihimizi RX 580'den yana kullanıyoruz. AMD ekran kartı denince akla ilk gelen Sapphire'in Pulse RX 580 4GB ekran kartı, sistemimiz için biçilmiş kaftan. Şu an internet üzerinde 1300 TL gibi bir fiyata bulabileceğiniz ekran kartı, bulunduğu fiyat aralığında rakipsiz. Ayrıca, kartın 8GB modelini de 1600 lira seviyesinde bulabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

Anakart:

Anakart tarafında ise tercihimizi MSI B450M PRO-M2 modelinden yana kullanıyoruz. Yeni nesil Ryzen işlemciler için geliştirilen bu anakart, 3466MHz'e kadar bellek desteği ve M.2 SSD desteğiyle öne çıkıyor. İşlemcinizi overclock yapmak istediğinizde de ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacak bu anakartın fiyatı da 500 TL seviyesinde.

Fiyat Kaynağı: Vatan Bilgisayar

RAM (Bellek):

Ryzen işlemciler, daha yüksek frekansta çalışan belleklerle çok daha iyi performans sergiliyorlar. Bu yüzden minimum 3000MHz seviyesinde bir bellek kullanmamız doğru olacaktır. Bu sistemimizde Kingston HyperX Predator 16GB 3000MHz'i tercih ettik. İnternet üzerinde 975 TL gibi bir fiyata bulabildiğimiz bu bellek, gereken performansı en iyi şekilde verecektir.

Fiyat Kaynağı: GameEkstra

SSD:

Sistemimize HDD dahil etmemeye karar verdik. Bu yüzden Samsung 860 EVO 500GB SSD kullanıyoruz. 530 TL seviyesindeki bu SSD, piyasada bulabileceğiniz en iyi SATA SSD'lerden biri. 500GB boyutunda bir SSD birçok kullanıcıya yetecektir, fazlası için de ekstradan HDD alabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Amazon Türkiye

PSU (Güç Kaynağı):

Güç kaynağı tarafında yüzlerce farklı seçenek bulunuyor. Topladığımız sistem için yaklaşık 600W seviyesinde bir PSU yeterli. Bir diğer tavsiyemiz de en düşük 80+ sertifikasına sahip PSU'ları almanız yönünde. Piyasada bizim gözümüze çarpan PSU, Raidmax Cobra 600W 80+ Gold modeli oldu. Tam modüler yapısıyla kurulumda da oldukça rahat etmenizi sağlayacak bu PSU, 366 TL gibi bir fiyata sahip. Ancak daha önce de dediğimiz gibi, belirttiğimiz kriterler altında farklı PSU tercihleri de yapmanız mümkün.

Fiyat Kaynağı: n11

Kasa:

Kasa tercihi de bu işin en kişisel kısımlarından biri. Sisteminizin fiyatını biraz olsun düşürmek için F/P odaklı kasalara yönelebilirsiniz. Ancak başlıkta belirttiğimiz bütçe dahilinde bulabildiğimiz en iyi kasa NZXT'nin S340 modeli oldu. Siyah, beyaz ve beyaz-mor renk seçenekleriyle karşımıza çıkan bu kasa, 430 lira civarında bir fiyata sahip.

Fiyat Kaynağı: Ebrar Bilgisayar

Sizler için hazırladığımız bu sistemdeki parçaların fiyatlarını internet üzerinde gördüğümüz en düşük fiyatlar üzerinden kurguladık. Toplamda 5.351 TL fiyata ulaşan AMD tabanlı bu bilgisayarı, SSD-HDD tercihi ve/veya kasa tercihini değiştirerek daha uygun fiyatlara da mal edebilirsiniz. Ayrıca aynı parçaları yurtdışından aldığınız takdirde çok daha uygun fiyatlarla işi bitirmeniz muhtemel.

Şimdi de Intel tabanlı sistemimize geçiyoruz ancak 5000 TL seviyesinde alacağınız AMD tabanlı bir sistem, Intel tabanlı sisteme göre çok daha iyi performans sergileyecektir.

Intel tabanlı 5400 TL bütçeli toplama bilgisayar:

İşlemci:

Intel işlemciler maalesef AMD'nin Ryzen serisine kıyasla oldukça yüksek fiyatlandırılmış durumdalar. Bütçemize uymadığı için 9. nesil Intel Core işlemcileri pas geçerek, sistemimize Intel Core i5 8400'ü dahil ediyoruz. 1426 TL fiyatı bulunan işlemci, sistemimiz için yeterli.

Fiyat Kaynağı: İncehesap

Ekran Kartı:

Ekran kartı tarafında da tercihimizi RX 580'den yana kullanıyoruz. AMD ekran kartı denince akla ilk gelen Sapphire'in Pulse RX 580 4GB ekran kartı, sistemimiz için biçilmiş kaftan. Şu an internet üzerinde 1300 TL gibi bir fiyata bulabileceğiniz ekran kartı, bulunduğu fiyat aralığında rakipsiz. Ayrıca, kartın 8GB modelini de 1600 lira seviyesinde bulabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

Anakart:

Anakart olarak Asus'un oyunculara yönelik TUF B360M-E Gaming modeli fazlasıyla işinizi görecektir. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip olan bu anakartı 585 TL gibi bir fiyata satın almak mümkün.

Fiyat Kaynağı: İncehesap

Bellek (RAM):

Bellek tarafında AMD sistemimize göre daha uygun fiyatlı bir tercih yapmakta özgürüz. Intel işlemciler için yeterli diyebileceğimiz ve anakartımızın da desteklediği 2400MHz frekansında çalışan Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz sistemimiz için uygun olacaktır. Ürünün fiyatı ise 819 TL.

Fiyat Kaynağı: Gameekstra

SSD, güç kaynağı ve kasa tercihlerimizi ise değiştirmemize gerek yok. Intel sistemimizin fiyatı ise toplamda 5.426 TL seviyesine geldi. Tabii ki kişisel kriterler çerçevesinde bazı bileşenleri değiştirebileceğiniz gibi, daha önce de bahsettiğimiz üzere bazı parçaları yurtdışından da satın alabilirsiniz.

Topladığımız her iki sistem de bugün itibariyle birçok oyunu 1080p çözünürlükte yüksek veya en yüksek ayarlarda rahatça oynamanızı sağlayacaktır. Hatta 2K çözünürlükte bile yeterli bir performans sergileyeceğini düşündüğümüz bu iki bilgisayar önerisi, 4K çözünürlükte ise bazı oyunları oynatabilir ancak bir oyunu 30 FPS civarında oynamak yeteri kadar zevk vermeyecektir.

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