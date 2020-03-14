Bağdat-Ankara Uçağındaki 57 Kişi Karantinaya Alındı

Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin bulunduğu uçak, Ankara'ya indikten sonra içindeki yolcularla birlikte karantinaya alındı. Yetkililer, 57 Türk vatandaşının hastanede gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Dün akşam Ankara'da Corona virüsü paniği yaşandı. Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, dün saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havaalanında yapılan kontroller sonucunda uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu belirlendi.

Yetkililer ilk etapta Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin vermedi ve polisler uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi. Önlemlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi.

İşçiler 14 gün gözlem altında tutulacak

Özel kıyafetli sağlık ekipleri, 57 işçiyi sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İnşaat işçileri, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçiler, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların götürüldüğü hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak.

Türkiye daha önce İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'in yanı sıra Irak'a da seyahat yasağı getirmişti. Dün hükümet tarafından açıklanan yeni önlemlerle birlikte Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya seyahatler de durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre için gidip dönenler ile corona virüsü salgını nedeniyle ölümlerin sıkça rastlandığı Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden Türkiye’ye dönen vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. “Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım” paylaşımıyla çarpıcı bir açıklamada bulunan Koca, umreden ve yurt dışından dönen vatandaşlara uymaları gerektiğine ilişkin şu tedbirleri sıralamıştı: