Büyük Çoğunluğu Sudan Oluşan Yeni Gezegen Keşfedildi

Gezegen Avcısı TESS, Dünya'dan uzak bir yörüngede suyun bulunduğu bir gezegen keşfetti. Yeni gezegen hakkında şu an için bilinenler gezegenin Dünya'yı andırdığı yönünde.

NASA, öte gezegen keşif uydusu TESS ile 59,5 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfetti. Bu keşfi önemli kılan nokta ise bu yeni gezegenin büyük bölümünün sudan oluşuyor olması. Dünya'nın çapından 2,14 kat daha büyük olan gezegenin adı ise “Pi Mensae c”.

Pi Mensae c, Mensa Takımyıldızındaki “Pi Mansea” yıldızının yörüngesinde keşfedildi. “Süper-Dünya” olarak kategorize edilen gezegenin büyük çoğunluğu su ile kaplı ve Dünya ile oldukça benzer. Pi Mansea c’nin çapı Dünya'nın 2,14 katı; kütlesi ise Dünya’nın 4,82 katı olduğu belirtiliyor. Bunların yanı sıra Pi Mensae c, yörüngesindeki yıldıza oldukça yakın.

Araştırmada yer alan gökbilimci Chelsea Huang, gezegenin ortasında bir kaya çekirdek ve çevresinde hidrojen ile helyumdan oluşan bir atmosfer olduğunu varsayıyor. Huang, yörüngesindeki yıldızın yakınlığına bağlı radyasyon sebebiyle, gezegendeki suyun sürekli buharlaşma halinde olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Pi Mensae c, Pi Mensae yörüngesinde ilk keşfedilen gezegen değil. Gökbilimciler daha önce yörüngede Jüpiter’den 10 kat daha büyük kütleye sahip, gaz devi bir “Süper-Jüpiter”e rastlamışlardı. Falcon 9 roketiyle gönderilen TESS uydusunun yörüngelerde daha “Dünya benzeri” gezegenler bulması bekleniyor.