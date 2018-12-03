5G Destekli iPhone'lar Muhtemelen 2020'ye Kadar Gelmeyecek

Apple'ın 2019'da çıkması beklenen iPhone'ları, Bloomberg raporlarına göre muhtemelen 5G desteğine sahip olmayacak.

Apple'ın planlarına aşina olduklarını belirten Bloomberg'in raporlarına göre, Apple "en azından" 2020'ye kadar 5G destekli bir iPhone üretmeyecek.

Rapor, geçen ay ortaya çıkan ve esasen aynı şeyi söyleyen Fast Company raporlarını da doğruluyor. Her iki rapor da Apple'ın iPhone'lar için 5G modemlerin tek tedarikçisi olma konusunda Intel ile bir anlaşma yaptığını belirtiyor. Fakat Bloomberg'in raporu, Intel'in 2019 5G iPhone lansmanına kadar bu yeni modem çiplerini yetiştiremeyeceğini ortaya koyuyor.

5G kablosuz teknolojisi, çoğu akıllı telefonun şu anda sahip olduğu 4G'nin üzerinde bir teknoloji getiriyor. Bunlardan en önemlisi ise daha iyi veri aktarım hızı. Apple, yeni mobil ağ teknolojilerini benimsemek için rakiplerinden daha uzun süre bekliyor. Örneğin o zamanlar 3G oldukça yaygın olmasına rağmen, orijinal iPhone, 2G desteği ile üretilmişti. Şirket ayrıca 4G teknolojisine geçmek için de epey bekledi. 4G teknolojisine sahip olan ilk Apple telefonu, 2012 yılında çıkan iPhone 5 oldu.

Raporlar, bu sefer şirketin 5G'ye geçmesinin fazla uzun sürmeyeceğini söylüyor çünkü 5G, 4G teknolojisine göre oldukça iyi bir teknoloji ve bu da daha iyi satış stratejisi demek. Samsung, Xiaomi ve Huawei'nin 2019 yılında bir veya birkaç 5G destekli telefonla karşımızda olması bekleniyor.