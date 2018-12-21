Snapdragon 855'in duyurulmasının ardından, kullanıcağı akıllı telefonlar da netlik kazandı.

Qualcomm'un yeni Snapdragon 855 yonga seti 5G bağlantısını desteklemesiyle öne çıkarken, yapay zeka uygulamalarında ve oyunlarda da performans artışı sağlıyor. Aynı zamanda, Snapdragon 855 işlemciyi kullanan akıllı telefonların 2019'un başlarından itibaren marketlerdeki yerini alması bekleniyor. Bu yazımızda Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacak 7 adet akıllı telefonu derledik.

7. Samsung Galaxy S10

Samsung yeni amiral gemisi Infinity-O ekranlı Galaxy S10 akıllı telefonunda Snapdragon 855 işlemcisini kullanacağını kesinleştirdi. Avrupa'da piyasaya süreceği Galaxy S10 modellerinde ise kendi Exynos 9810 işlemcisini kullanacak olan Samsung, Galaxy S10 akıllı telefonuna oldukça güveniyor.

6. OnePlus 7

Şu ana kadar piyasaya sürülmüş bütün OnePlus akıllı telefonlar, Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini barındırıyor. Halihazırrda 5G teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon üreticilerinden birisi olmak isteyen OnePlus, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini gelecek amiral gemisi OnePlus 7'de kullanacak.

5. Google Pixel 4

Google her ne kadar Qualcomm'un Snapdragon işlemcileriyle içli dışlı olmasa da Snapdragon 855'in üstün başarısından etkilenmiş olacak ki yeni amiral gemisi Pixel 4'te, Qualcomm'un 5G destekli Snapdragonn 855 işlemcisini kullanmaya karar verdi.

4. LG G8

LG'nin yeni amiral gemisi G8'i ne zaman tanıtacağı hiç mi hiç belli değil zirâ Snapdragon 855'in G8'de kullanılacağı kesin gibi. Bunun sebebi ise LG'nin her amiral gemisinin döneminin en üst düzey Snapdragon işlemcisini kullanmış olması.

3. Moto Z4

XDA'dan çıkan bir söylentiye göre Moto Z4, Snapdragon'ın 855 işlemcisine göz dikmiş durumda. Akıllı telefon hala geliştirme aşamasında ancak Motorola'nın Z4 ile öne çıkabilmesi için işlemci bakımından üst düzey bir ürüne sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda XDA'dan çıkan söylentinin doğruluk payı bulunuyor.

2. HTC

Diğer akıllı telefon üreticileri planlarını ortaya koymuşken HTC'den bir haber gelmemesi, HTC'nin ne yapacağını bilmediği olarak yorumlanıyor. HTC'nin bu yılki MWC 2019'a (Mobil Dünya Kongresi'ne) katılacağı ve en üst düzey (Snapdragon 855) işlemciye sahip bir akıllı telefon ile âni bir çıkış yapacağı da söylentiler arasında.

1. Sony Xperia XZ4

Sony'nin gelecek amiral gemisi XZ4 hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı ancak işlemcisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Eğer ki Sony amiral gemilerini dönemin en üst düzey işlemcileriyle piyasaya sürme geleneğini devam ettirirse, Xperia XZ4'ün Snapdragon 855 işlemciye sahip olması muhtemel.