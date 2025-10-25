5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

Geçtiğimiz günlerde 5G için ihalenin gerçekleştirilmesinin ardından 5G'nin fiber internet karşısında ne kadar hızlı olduğuna gelin hep birlikte bakalım.

Günümüzde internet hızı deyince özellikle de Türkiye'de şu an akla iki teknoloji geliyor. Biri elbette yeni 5G, diğeri ise hepimizin bildiği kablolu fiber internet.

İkisi de "ışık hızı" vaadiyle karşımıza çıkıyor ve çoğumuzun kafasını karıştırıyor. Telefonumuzda gördüğümüz 5G logosu mu, yoksa evimize döşenen fiber kablolar mı daha hızlı?

Fiber internet hızı: Kapasitesi nereye kadar?

Fiber internet, verileri cam veya plastik kablolar üzerinden ışık sinyalleriyle ileten kablolu bir teknolojidir. İşin içinde "ışık" olduğu için hız potansiyeli muazzamdır.

Günümüzde evlerimizde kullandığımız fiber internet (FTTH - Eve Kadar Fiber) genellikle saniyede 1 Gigabit (Gbps) hızları standart hâle getirdi ancak bu, fiberin ulaşabileceği son nokta değil. Fiber optik teknolojisinin maksimum kapasitesi teorik olarak saniyede 10 Gbps, 40 Gbps ve hatta 100 Gbps gibi akıl almaz seviyelere rahatlıkla çıkabilir. Bu, fiberin sadece bugünün değil, geleceğin de teknolojisi olduğunu gösteriyor.

Kısacası fiberin hızı "aşırı" yüksektir ve size özel bir hat sunduğu için bu hızı çok daha stabil (kararlı) bir şekilde alırsınız.

5G internet hızı: Maksimum nereye ulaşır?

5G, mobil internetin beşinci neslidir ve 4G'ye göre gerçekten de bir devrim yaratmıştır. 5G'nin olayı, çok yüksek hızları ve çok düşük gecikme sürelerini (ping) kablosuz olarak sunabilmesidir.

Peki 5G ne kadar hızlı? 5G teknolojisinin teorik maksimum indirme hızı 10 Gbps ila 20 Gbps arasında gösterilmektedir. Bu rakamlar kulağa fiberle yarışır gibi gelse de burada önemli bir detay var: Bu kablosuz bir teknolojidir.

Yani bu maksimum hızlara ulaşmak için bir baz istasyonuna çok yakın olmanız, çevrede sinyali kesecek engellerin olmaması ve ağı kullanan kişi sayısının az olması gibi ideal şartlar gerekir. Gerçek dünya kullanımında 5G hızları genellikle 1-2 Gbps seviyelerini görür.

Net karşılaştırma: 5G mi Fiber mi?

Şimdi o can alıcı soruyu cevaplayalım: Hangisi daha hızlı? Saf hız kapasitesine ve stabiliteye bakıldığında, fiber internet 5G'den kat kat daha hızlıdır.

Fiberin 100 Gbps'lere varan kanıtlanmış kapasitesi, 5G'nin en iyi senaryodaki 10-20 Gbps'lik teorik tavanından çok daha yüksektir ancak bu bir elma ile armudu karşılaştırmak gibidir:

Fiber İnternet (Kablolu) : En yüksek hızı, en düşük gecikmeyi ve en stabil bağlantıyı sunar. Ev ve ofis gibi sabit yerler için tartışmasız şampiyondur.

: En yüksek hızı, en düşük gecikmeyi ve en stabil bağlantıyı sunar. Ev ve ofis gibi sabit yerler için tartışmasız şampiyondur. 5G (Kablosuz): En büyük gücü mobil olmasıdır. Fiber hızına yakın bir deneyimi cebinizde, yolda, parkta veya arabada yaşamanızı sağlar.

5G, fiber internetin yerini alabilir mi?

Kısa vadede hayır. 5G, fiberin yerini almaktan çok onu "tamamlar". Zaten 5G baz istasyonları da gücünü ve verisini ana internet omurgasından, yani fiber kablolardan alır. 5G, bu fiber hızını son kullanıcıya kablosuz ulaştıran bir köprüdür.

Ping (gecikme) konusunda hangisi daha iyi?

Fiber internet, kablolu ve sabit bir bağlantı olduğu için genellikle daha düşük ve çok daha stabil (kararlı) bir gecikme (ping) süresi sunar. Bu, özellikle online oyun oynayanlar için kritiktir. 5G, 4G'ye göre ping süresini muazzam düşürmüş olsa da (1-10 milisaniye hedeflenir), kablosuz doğası gereği fiber kadar dalgalanmasız olmaz.