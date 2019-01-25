5G Modem Çip Pazarını Üç Büyük Firma Yönetecek

Her gün 5G'ye biraz daha yaklaşıyoruz ve neredeyse her gün 5G ile ilgili bir haber duyuyoruz. Bu haberlerden bir tanesi de 5G teknolojisini nasıl kullanacağımızı belirleyen 5G modem yongalarıyla ilgili.

Her ne kadar 5G teknolojisini 3 büyük marka elinde bulundursa da bütün akıllı telefon üreticileri, 5G patentleri almak için koşuşturmaca içerisindeler. Bunu bir seviye ileriye götüren ise Huawei oldu. Huawei, telefonlarında işlemci olarak kendi Kirin çiplerini kullanıyor. Dünkü açıklamalarından sonra artık kendi Balong 5000 5G modem çipini de kullanacağını biliyoruz. Huawei tarafından yapılan bu açıklamalara rağmen 5G modem çip pazarını Intel, MediaTek ve Qualcomm gibi büyük markalar domine edecek.

Samsung veya Apple gibi büyük markalar için 5G modem çiplerini üretmek çok da zor olmasa gerek. Bunun sebebiyse üretilen bazı çipler 5G modem çiplerinden daha kompleks yapılara sahip ancak bekleyip görmeyi tercih ediyor olabilirler. Sonuçta basit de olsa belirli bir araştırma geliştirme sürecini ve satış sonrası desteğini gerektiriyor.

İsmi açıklanmayan bazı kaynaklar “Qualcomm, Intel ve MediaTek gibi büyük markalar, 5G’nin ilk zamanlarında rol alacak üç marka” ifadesini kullandı. Rapor ayrıca Apple’ın Intel veya MediaTek firmasının 5G modem çiplerini kullanacağını da söyledi. Apple’ın Qualcomm’la olan davaları yüzünden o firmayla çalışmayacağı düşünülüyor.

Tayvanlı entegre devre üreticisi olan MediaTek firmasının ise yüksek büyüme potansiyeli mevcut. Genel olarak çiplerinde fiyat/performans eğrisi tavan yaptığı için 5G’deki önemli olan pozisyonunu sabitleyecek.