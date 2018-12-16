Çağımızın Yeni İletişim Standardı 5G'nin Riskleri Var mı?

Teknoloji dünyasının ve endüstriyel üreticilerin merakla beklediği 5G'nin ne gibi riskleri var?

Son zamanlarda diplomatik karmaşıklıkların üstünde olduğu Huawei, 5.nesil mobil ağlar geliştiren lider firmalardan bir tanesi, 5G ile IoT (nesnelerin interneti) ve sürücüsüz araçların geliştirilebileceğinin sözünü vermişti.

5G nedir, neler yapabilir ve riskleri nelerdir?

İlk soruyla başlayalım 5G nedir?

5G, 5.nesil mobil ağ teknolojisidir ve ilk olarak 2020 yılında Asya ve ABD’de kullanıma açılacak. Her nesil veri taşıma kapasitesi ve hızı konusunda daha ileri gidileceğinin sözünü vermişti, 5G de telefonculuktan diğer nesnelere geçişi hazırlıyor.

Neler yapabilir?

Şu ana kadar en çok övülen noktası nesnelerin internet (IoT), şu ana kadar telefonların aktarım hızı ve ağların temeli, yüksek miktardaki verileri taşımak için yeterince geniş değil. 5G ile aktarım hızı, sürücüsüz araçları yollarda tutacak kadar hızlanacak, doktorlar kumandalarla ameliyatlar yapabilecek.

Ayrıca, artırılmış ve sanal gerçekliğin bağlarını ortadan kaldıracak. Daha çok sensörü bağlamasıyla birlikte, birçok servisin ‘akıllanmasına’ yardımcı olacak. Endüstri ise 5G’yi, özellikle yeniden üretim süreçlerini geliştirmesi açısından dört gözle bekliyor.

Riskleri Neler?

İlk sebep, daha çok veri ve daha farklı türdeki verilerin 5G üzerinden geçecek olması. Verilerin çoğunluğu, hassas vericilerden aktarılacak bu da üretim süreçleriyle ilgili aktarılan verilerin çalınmasına sebep olabilir ya da evimizdeki bize ait bilgileri toplayabilir. Hacker’lar için büyük bir hazine anlamına gelebilir.

İkinci sebep, mobil ağlara artan güven. Yani, istenmeyen ciddi sonuçlara sebep olabilir, hem ekonomik hem de güvenlik olarak. Uzaktan kontrol edilen operasyonlar, hastaların ölümüne sebep olabilir ya da sürücüsüz bir aracın kaza yapmasına sebep olabilir. Uzun süreli bir zaiyat ekonomiye büyük zararlar verebilir.

Huawei’nin diplomatik bir krize sebep olduğunu söylemiştik. Huawei’nin, 5G ekipmanlarının baş üreticisi olması, ABD savunma kuruluşlarını korkutuyor. ABD, Huawei ekipmanlarının içişlerinde kullanılmasını yasakladı, tıpkı Avustralya ve Yeni Zelanda gibi.

Hayal Kırıklığı mı, Kurtuluş mu?

Sözler her zaman abartılıdır, sonuçlar ise çoğunlukla hayal kırıklığı. 4G’ye sahip akıllı telefonların ilk alıcıları da hayal kırıklığına uğramıştı. 5G’nin verdiği sözleri tutabilmesi için çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor, aksi taktirde kullanıcılar daha yavaş olan eski ağlara dönecektir.