5G Teknolojisi Tüm Dünyanın Gelirini Artırabilir

5G teknolojisi, tüm dünya için oldukça yüksek gelir vaat eden bir teknoloji olma yolunda ilerliyor.

Teknolojik gelişmelerin dünyaya olası etkilerini araştıran bir ekip, mobil endüstrisi için yakın zamanda kullanılabilir durumda olacak 5G teknolojisinin; tüm dünya genelinde 565 milyar dolar gibi bir yıllık kar sağlayabileceğini açıkladı. Üstelik 2020 ile 2034 arasında bu oran daha da artacak.

Amerikan hükümeti tarafından da desteklenen teknoloji, önümüzdeki yıl gerçekeleşecek olan ITU Dünya Radyo-İletişim Konferansı'nda detaylı olarak açıklanacak ve kullanım açısından ilk adımları atılacak. Teknolojiyi taşıyacak olan altyapı, en yüksek 5G hızını kaldırabilecek kapasitede olacak ve servisler tüm karakteristik data transferini en üst seviyede destekleyecek. Bunun yanında 5G teknolojisi, yaygınlaştığında kullanıcılar için daha güvenli bir internet tecrübesi yaşatacak.

Özellikle Amerika ve Asya kıtalarında bulunan ülkelerin en yüksek verimi alabileceği düşünülen teknolojinin, yine bu ülkelerde en erken safhalarda dahi 190 milyar ile 212 milyar dolar civarında kar sağlayacağı düşünülüyor. Diğer elden ise Avrupa'ya baktığımızda, öngörülen araştırmalarda 5G teknolojisinin tam kapasitesini erken safhada alamayacağı ve yaklaşık yüzde 80 gibi bir verim alabileceği düşünülmekte.

Türkiye açısında nasıl gelişeceği konusunda bir fikrimiz olmasa da, en yakın sürede gelmesini umuyor, aynı zamanda da kullanıcıya ulaşma esnasında fiyat konusunda absürt bir fiyatlandırma yapılmamasını diliyoruz.