Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisinin 2020 yılından itibaren Bolu'da ve sonrasında da bazı önemli merkezlerde hizmete gireceğini açıkladı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya giden ve buradaki Güney Çevre Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fiber optik altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Turhan, 5G teknolojisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, "Ülkemizde şu anda 4.5 G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini İnşallah Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Hatırlarsanız Turkcell, geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez 5G teknolojisinin deneyimlenmesini sağlamıştı. O haberimize de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.