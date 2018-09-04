6,5 inçlik iPhone XS Neden En İyi Seçim Olarak Görülüyor?

Eylül ayında tanıtılacak 3 yeni iPhone varyasyonun da birebir kopyasını oluşturan Benjamin Geskin, 6,5 inçlik modelin avantajlarını gözler önüne seriyor.

Apple, gelenekselleşmiş eylül lansmalarında bu sene 3 yeni iPhone modeli ile akıllı telefon camiasını damga vurmaya hazırlanıyor. Söz konusu cihazların modelleri ve boyutları hakkında her türlü detaya ulaşmak mümkün olunca, elindeki verileri değerlendiren Benjamin Geskin; bizlere oldukça özenli bir şekilde hazırladığı yeni iPhone maketleri ile bir karşılaştırma sunuyor.

Geskin’in birebir klonlanmış modelleri incelendiğinde 5.8 inçlik, 6.1 inçlik ve 6.5 inçlik geleceğin 3 iPhone modelini de fiziksel olarak karşılaştırmak mümkün oluyor. Maketlere dair akıllı telefon tutkunlarını bilindiren yegane şey ise 6.5 inçlik iPhone’un başarılı tasarımı diyebiliriz.

Dikkatli incelendiğinde neredeyse 6.1 inçlik iphone ile aynı boyutlarda olan 6.5 inçlik iPhone XS, ekran/çerçeve oranıyla küçük kardeşlerinin önüne geçiyor. Aslen 5.8 inçlik versiyonun plus versiyonu olan 6.5 inçlik iPhone, 5.5 inçlik iPhone 8 Plus ile benzerlik gösterse de “home” tuşunu kaldırıyor ve ekran çerçevesini incelterek genişletiyor. Yüz tarama sistemini de çentiğin içine hapseden iPhone X varyasyonu cihaz, yapılan anketlere göre daha şimdiden iPhone kullanıcılarının %48’nin hedefinde bulunuyor.

Maksimum ekran boyutuyla şimdiden gönülleri kazanan cihazın, tıpkı önceki seri iPhone X’lar gibi akıllı telefon trendlerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Toparlamak gerekise 6.5 inçlik dev ekranlı iPhone XS, farklı marka 6 inç üstü cihazların yeni bir trend haline gelmesini sağlayabilir.