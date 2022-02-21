2015 yılında 2.000 dolara 1.947 adet Ethereum satın alan bir yatırımcı, cüzdanını yıllar sonra yeniden aktifleştirdi. Cüzdandaki 1.024 Ethereum, farklı farklı cüzdanlara dağıtıldı. 5,1 milyon dolarlık Ethereum cüzdanının neden dağıtıldığı bilinmiyor.

Kripto para dünyasında heyecan yaratma potansiyeline sahip bir gelişme yaşandı. 2015 yılında 1.947 adet Ethereum'un eklendiği bir cüzdan, tam 6,5 yıl sonra ilk kez hareketlendi. O dönemlerde 2.000 dolara mal olan, bugünse 5,1 milyon dolar eden Ethereum'lar, an itibarıyla 5 farklı cüzdana dağılmış durumda.

Cüzdan sahibinin neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken devasa Ethereum cüzdanında hala beklemekte olan bir miktar Ethereum kaldı. Bu bağlamda; Ethereum'ların 1.024 tanesi farklı cüzdanlara geçti. Asıl cüzdanda ise 923 Ethereum hala kuzu kuzu yatıyor. Cüzdan sahibinin ilk alımı yaptıktan sonra bir daha dokunmadığı cüzdanı neden bozduğu, dağıtılan Ethereum'larla neler yapılacağı şimdilik bilinmiyor.

Cüzdan, 6,5 yılda yüzde 255 bin değerlendi

Cüzdandaki hareketin gösterildiği kayıt.

Haberimizin başında; söz konusu cüzdandaki 1.947 Ethereum'un o günkü ederinin 2.000 dolar civarında olduğundan bahsetmiştik. O cüzdan, şimdilerde 2.500 kat daha değerli. Yani 2015 yılında 2.000 dolarlık yatırım yapan hesap sahibinin karı, yüzde 255 bin'e ulaşmış durumda. Yalnız Ethereum'un fiyatının tüm zamanların en yüksek değeri olan (ATH), seviyesinden hayli uzak olduğunu belirtelim. Ethereum, 2021'in son aylarında 4.700 doların üzerindeydi. Bu kripto para birimi, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 2.748 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kripto para piyasaları, zaman zaman bu tür olaylara ev sahipliği yapabiliyor. Ancak bu tür işlemler her zaman gizemli kalıyor. Büyük cüzdandan dağıtılan paraların nerelere gittiği tam olarak bilinemiyor. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Aslında bu sorunun cevabı da yok. Haberimize konu olan yatırımcı, "al, unut, yıllar sonra kontrol et" mantığıyla işlem yapmış olabilir. Belki de o dönemlerde cüzdanın giriş bilgileri ya da yapılan yatırım unutulmuş, şimdi hatırlanmıştır. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.