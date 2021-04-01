6. IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı'na Kayıt Olmak İçin Son Gün

YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak 6. IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı'na kayıt olmak için son gün. Etkinlik, 3 gün boyunca sürecek ve pek çok konuda alanında uzman konuşmacıları ağırlayacak.

IEEE İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı için geri sayım başladı. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çekici konular ve kendi alanlarında uzman konuşmacılarla katılımcılarını ağırlayacak.

Etkinlik kapsamında otomotiv, finans, beyin-makine arayüzleri, blok zinciri, kuantum bilgisayarlar, doğal dil işleme, veri bilimi, lojistik gibi konularda sunumlar yapılacak. Sunumlar dışında “Yapay Zekâ” ve “İnternet Altyapıları” panelleri de gerçekleştirilecek ve katılımcıların akıllarındaki bütün sorulara yanıtlar aranacak.

2-3-4 Nisan tarihlerinde IEEE İTÜ Öğrenci Kolu Youtube Kanalı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek 6. IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için ituieee.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.