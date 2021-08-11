6 Ülkeden Turistler İçin 14 Gün Karantina Zorunluluğu

Türkiye; Hindistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’dan gelecek turistlere 14 günlük karantina zorunluluğu getirdi. Belirtilen otellerde konaklayacak olan turistler, bu süreçte kendi ödemelerini yapacak ve negatif olduklarını ispatlamak zorunda kalacaklar.

Türkiye, koronavirüs vakalarının pik yapmaya çok yakın olduğu şu günlerde etkili ancak biraz da garip olan bir karar aldı. Alınan bu karara göre Hindistan başta olmak üzere Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen turistlere, otel karantinası uygulanacak. 14 gün sürecek bu karantina sürecinde doğacak havalimanı transfer masrafları ile otel ücretleri, bizzat turistlerden tahsil edilecek. Ayrıca bu süreçte negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı zorunlu tutulacak.

Belirtilen 6 ülkeden gelen ve Türkiye'de kalacak olan turistler, 14 günlük karantinadan sonra ellerini kollarını sallayarak Türkiye'de gezemeyecekler. Süreç sonunda yeniden yapılacak olan PCR testinin negatif çıkması durumunda, karantina sona ermiş olacak. Türkiye'ye geldiğinde ya da 14 günlük karantinanın sonunda koronavirüs testi pozitif çıkan yolcuların karantina süreçleri sona ermeyecek.

Türkiye'den transit geçecek yolcular için uygulama geçerli olmayacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan bilgilere göre karantina süreci, yalnızca Türkiye'de konaklamaya gelen kişiler için geçerli olacak. Yani söz konusu ülkelerden gelip, Türkiye'de bekledikten sonra farklı bir ülkeye geçiş yapacak yolcular için böyle bir zorunluluk olmayacak. Alınan karara göre bu süreçte Türkiye'ye gelen turistler, karantina için günlük 1.600 TL ödeme yapacaklar.

Türk Hava Yolları'nın konuyla ilgili tam açıklama şöyle; Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye’ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda, karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınması halinde tedbir sonlandırılacaktır.