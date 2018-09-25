600.000 Dolar Ödüllü PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Başlıyor

Dünyanın 6 farklı bölgesinde düzenlenecek yerel şampiyonalar sonrasında, küresel çapta yapılacak olan toplam 600.000 dolar ödüllü PUBG Mobile turnuvası için geri sayım başladı. 2019 yılında düzenlenecek finaller, ödüller ve turnuvanın diyer detaylarını aktarıyoruz.

Mobil oyunculuk dünyasının fitilini ateşleyen PUBG Mobile, Star Challenge Championship serisinin 2019 ayağı için katılım sürecini resmen başlattı. Toplamda 600.000 dolar ödül dağıtılacak turnuvaya, dünyanın hemen hemen her bölgesinden takımlar halinde katılım mümkün.

Siz sormadan biz söyleyelim: Türkiye, turnuvanın Avrupa bölgesinde yer alıyor. Avrupa haricinde diğer bölgeler ise Kuzey Amerika, Güney Amerika, Japonya/Kore, Asya ve Çin şeklinde. Bölgesel turnuvalar sonucunda Çin’den 16 takım ve diğer bölgelerden 20’şer takım kendi bölgelerinde şampiyonluk için mücadele verecekler.

Bölgesel şampiyonalar sonucunda Kuzey Amerika ve Asya’dan 3’er, Çin, Japonya/Kore ve Avrupa’dan 2’şer, Güney Amerika’dan ise 1 takım, küresel finale katılım hakkı kazanacak. 13 takımın katılacağı finaller haricinde, bölgesinde dereceye giren diğer takımlar için 4 ve 3 takımlık özel yan turnuvalar düzenlenecek. Toplamda 20 takım, Dubai’de düzenlenecek şampiyonanın biletini kapmış olacak.

POBG Mobile Star Challenge Championship 2019 ödülleri ise şu şekilde dağıtılacak:

Dünya birincisi olan takım: 200.000 dolar

Dünya ikincisi olan takım: 100.000 dolar

Dünya üçüncüsü olan takım: 50.000 dolar

Bölge birincisi olan takımlar: 20.000’er dolar

Bölge ikincisi olan takımlar: 15.000’er dolar

Bölge üçüncüsü olan takımlar: 10.000’er dolar

Kazanan takımlara nakit para ödülü haricinde PUBG Mobile’ın ücretli içeriklerine ücretsiz erişim hakkı da tanınacak. Turnuva hakkında daha detaylı bilgi, uygulama marketlerindeki PUBG Mobile içerisinde yer alıyor.