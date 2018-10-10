Clemson Üniversitesi'ndeki 19 öğrenci, hibrit güç dağıtımı sayesinde 600 beygirlik güce sahip bir Honda Civic otomobil geliştirmeyi başardılar.

Clemson Üniversitesi öğrencileri, gelmiş geçmiş en havalı okul projesine imza atarak 600 beygirlik, 100 km hıza 2 saniyede çıkan bir Honda Civic geliştirdi. Öğrenciler bu projeyi yaparken Honda'nın sponsorluğunu ve desteğini de aldılar. Deep Orange (Koyu Turuncu) 9 adlı bu proje için 19 öğrenci, iki yıl boyunca Clemson Üniversitesi Uluslarası Otomotiv Araştırma Merkezi'nde çalıştı.

Başlangıçta sedan kasa bir Honda Civic ile işe başlayan öğrencilerin amacı, çok yüksek performans ve emisyonu azaltmak idi. Şu anda var olan ralli kross araçları kadar hızlı olması planlanan Civic, beklenenin de üstünde bir performans gösterdi. Yüz kilometreye sadece iki saniyede çıkan bu canavar, öğrencilere göre hibrit güç aktarım sistemi sayesinde bunu başarıyor. Arka aks 2.0 litrelik dört silindirli süper şarjlı motordan güç alırken, ön tarafta ise elektrik motoru çalışıyor. Orta kısımda yer alan motor 400 beygir güç üretirken, elektrikli motor da 200 beygirlik güç sağlıyor. Öğrenciler, ilham olarak yeni Acura NSX'ten esinlenmiş olabilirler.

Bütüne bakınca aracın yakıt ekonomisi hibrit güç dağıtımı sayesinde yüzde otuz azalırken, araç hala bir yarış otomobilinin özelliklerine sahip. İyi ekonomi ve 600 beygir güç bir arada pek olmasa da, yarışları daha çevre dostu hale getirmek açısından önemli bir çaba.

Aracın süspansiyonu, ralli krossta değişen yüzeylere kolay uyum sağlayabilecek şekilde yarı otomatik yapılmış. Dört çekerli sistem, yarışlarda sık görülen dar dönüşlerde aracın daha iyi dönmesini sağlıyor. Elektrikli motor, tekerleklerde kaybolan enerjiyi de toparlayabildiği için emisyonu daha da düşürüyor.

Dürüst olmak gerekirse, araç oldukça güzel görünüyor. Böyle öğrenci projelerinin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz.