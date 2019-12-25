600'den Fazla Drone Geliştiren 22 Yaşındaki Genç ile Tanışın

Doğal afetler, sınır güvenliği, tarım ve hatta kargo taşımacılığında dahi kullanılan drone’lar, günümüz dünyasındaki önemini her geçen gün artırıyor. Pratap NM adlı Mandyalı bir genç, bu teknolojisinin arkasındaki en önemli isimlerin başında geliyor.

Hindistan'ın dört güney eyaletinden biri olan Karnataka, yoğun yağışların neden olduğu sellerle boğuşuyor. 22 yaşındaki Pratap NM ise kendi yaptığı drone’larını etkilenen bölgelere yiyecek ve tıbbı malzemeler sağlamak için kullanıyor. Mysuru'daki JSS Sanat, Bilim ve Ticaret Koleji'nden mezun olan Pratap, ülkesinde ‘Drone Bilim İnsanı’ olarak anılıyor.

Pratap’ın drone’lara merakı 14 yaşında başladı. Sadece iki sene sonra, 16 yaşında ise tamamen işlevsel bir drone geliştirmeyi başardı. Hindistan'ın en gözde bilim insanı ve eski başkanı Dr. APJ Abdul Kalam'dan ilham alan Pratap, bugüne kadar 600’den fazla drone geliştirdi.

Ününü şimdiden 87 ülkede duyurmayı başaran 'Drone Bilim İnsanı'

Sınır güvenliği, trafik ve ilk yardım olmak üzere farklı işlevlerde kullanılabilecek pek çok drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarlayan 22 yaşındaki Mandyalı genç, kendi ülkesi dışında Afrika’daki birçok kabileye de havadan tıbbı destek sağlıyor.

Şu ana kadar drone teknolojilerini sergilemek üzere 87’den fazla ülkeye davet edilen Pratap, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Drone Expo 2018’den ödülle dönmüştü. Aynı zamanda Albert Einstein İnovasyon Ödülleri'nde Altın Madalyası bulunan 22 yaşındaki mucit, Kısa süre önce, IIT Bombay tarafından doğal afetlerde kullanılabilecek drone uygulamaları hakkında bir konferans vermeye davet edildi.

“Drone’larımı daha çok e-atıklardan yapıyorum. Böylece çok az para harcıyorum. Örneğin, bozulmuş bir öğütücü varsa, motorunu çıkarıyorum ve drone'umda kullanıyorum” diyen Pratap, Prototipin neye benzediğinin önemli olmadığını, asıl meselenin drone’un teknik becerilerini kanıtlamak olduğunu söylüyor.