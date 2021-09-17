''Öğrenciler Yüzünden 6 Bin Lira Çöpe Gidiyor''

Eskişehir’de 63 tane dairesi bulunan ev sahibi Abdullah Boztepe, kiracı öğrencilerin evlerine zarar verdiği söyleyerek, “Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin TL çöpe gidiyor” dedi.

Üniversitelerde tekrar yüz yüze eğitime geçilmesi, atama ve tayinlerin başlaması gibi nedenlerle şehirlerdeki ticari hareketlilikler de farklı boyutlar kazandı. Bu hareketliliklerden biri de hiç şüphesiz emlak sektörü. Fahiş fiyatlar sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerini çok etkileyen barınma sorunu halen bir çözüme kavuşabilmiş değil. Öyle ki, barınma sorunundan dolayı kazandığı üniversiteye gitmekten vazgeçenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili şimdiye kadar birçok yorum yapıldı. Kimi mağdur öğrenciler ve aileleri söz konusu fahiş fiyat artışını bir fırsatçılık olarak adlandırdı. Kimi ev sahipleri ve emlakçılar ise asıl kendilerinin mağdur olduğunu belirterek fiyat artışında kendilerinin bir müdahalesi olmadığı söyledi. Arada kalan ise her zamanki gibi gençler, öğrenciler oldu.

“Öğrenciler evi berbat ediyor”

Kiralık ev sorunu bu zamana kadar öğrenciler açısından konuşuldu fakat Eskişehir’de 63 dairesi bulunan Abdullah Boztepe, konuyu ev sahipleri açısından ele aldı. Öğrencilerin eve zarar verdiğini ve bu sebeple öğrencilere ev vermek istemediğini söyleyen Boztepe, sorumsuz kişiler tarafından evlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin sorumsuz olduğunu ve eşyalı verdiği daireleri yıl sonunda oldukça yıpranmış bir şekilde aldığını ifade eden Boztepe, öğrencilerin sorumluluklarını bildiği takdirde seve seve ev vereceğini söyleyerek, "Öğrenciler buraya düzgün bir şekilde okumaya gelse ben seve seve evimi vereceğim. Benim oğlumda okuyor, ben de çok ev aradım biliyorum o sıkıntıları. Ben evi örneğin iki kişiye veriyorum fakat evde birçok arkadaşıyla kalıyor ben bu yüzden evimi verirken çok düşünüyorum, ama ailesiyle gelenlere ev vermeye daha sıcak balkıyorum. Öğrencilerin yüzde 95'i evin duvarlarına yazı yazıyor, duvara resim çakıyorlar, bir kişi tutuyor evi 3-4 kişi kalıyor bu durumlar çok kötü. Hepsi böyle değil ama çoğunluğu böyle, öğrenci evi berbat ediyor” şeklinde konuştu.

“4 yıllık okulu 8 senede bitirmiyorlar”

Boztepe sözlerine şu şekilde devam etti: “Öğrenciler biraz dikkat etseler hiçbir sorun olmayacak. Bazıları buraya gelip 4 yıllık okulu 8 senede bitirmiyorlar, bunların ailelerine de yazık. Ben öğrencileri seve seve alırım. Gelecekler buraya etrafını rahatsız etmeden otursalar bir sorun olmaz. Gece saat 02.30'da bile sabaha kadar yüksek seste müzik dinliyor, bu öğrencilerin komşuları aile oluyor. Gece geç saatlerde kalkıp gittim, 'Yapmayın böyle, yatın saat 02.30 yarın okulunuz var' diyorum beni dinlemiyorlar. Öğrenciler sorumluluk alsa çok şükür evler var. Öğrencilerin yüzde 35-40 kedi köpek besliyor, ben bunu istemiyorum."