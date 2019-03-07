AMD, yaptığı bir sunum sırasında üst düzey işlemcileri Ryzen Threadripper serisinin üçüncü neslini yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Her ne kadar lansman tarihi konusunda net bir şey söylenmemiş olsa da Threadripper'ın Ryzen 3000 serisinden sonra çıkacağı düşünülüyor.

Intel'in HEDT (High-End Desktop, Üst Düzey Masaüstü) işlemci piyasasında tekel haline gelmesini istemeyen AMD, Ryzen Threadripper işlemcilerini çıkararak Intel ile rekabete girmişti. 32 gerçek çekirdek ve 64 sanal çekirdeğe kadar destek veren Threadripper serisi, Intel'in de çekirdek sayısını artırmaya zorunda kalmasına sebep olmuştu. Görünen o ki AMD, bununla yetinecek gibi görünmüyor.

3. nesil Threadripper'lar hakkında teknik bilgilerimiz neredeyse yok denecek kadar az. Ryzen 3000 serisinde olacağı gibi Zen 2 mimarisine dayanacak olan Threadripper 3 serisi, 7nm'lik üretim süreciyle üretilecek. Bu da aynı gücün çok da küçük bir alana sığdırılabilmesi anlamına geliyor. Ancak AMD, CPU alanını sadece küçültmekle kalmayıp buraya daha fazla çekirdek sığdırmak istemiş olacak ki 64 çekirdek ve 128 thread'li (en küçük yürütme birimi) Threadripper'lar üretilecek.

İşlemcilerin 5 GHz hızına ulaşacağı söylense de bunun daha düşük çekirdekli modellerde olacağı kanaatindeyiz. Zira 64 çekirdeğin tamamının da 5 GHz gibi çok yüksek bir hızda çalışması, özellikle soğutma bakımından oldukça zorlayıcı olacaktır.

AMD CEO'su Lisa Su, geçtiğimiz günlerde Ryzen 3000 serisinin yaz aylarında tanıtılacağını söylemişti. Threadripper'ın 3. neslinin ise bu işlemcilerden sonra bu sene içerisinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.