AMD Rome Sunucu İşlemcisi Bize Ryzen 2 Hakkına Ne Anlatıyor?

Rome işlemcisi 7nm tabanlı x86 çekirdekle çevrelenmiş 14nm 10 çipe sahip olacak.

Ryzen 2, uzun zamandır beklenen bir işlemci. 2019 yılına kadar piyasaya çıkmayacak olan bu işlemciden ne beklememiz gerektiği konusunda Rome işlemciler bize yardımcı olabilir.

Salı günü özellikleri ortaya çıkan Rome, 64 çekirdekli bir sunucu işlemcisi. 7nm'lik Zen 2 core teknolojisine sahip çekirdeklerden güç alıyor, ayrıca 14nm'lik 10 çekirdeği daha var.

AMD'nin "devrimsel" olarak tanımladığı bu işlemcide sekizer çekirdekten oluşan sekiz çipset bulunuyor. Her çip iki bağlantıya sahip, bu da toplamda 128 bağlantı sağlıyor.

Çipsetlerde hafıza kontrolü ya da OCIe bulunmuyor, onun yerine merkezde 14 nm çiplerle oluşturulmuş IO çiplere bağlanmış durumdalar. IO çip 8 kanallı DDR4'e ve OCIe 4.0 desteğine sahip.

İşlemcideki tek yenilik bu değil. AMD'nin söylediğine göre yeni Zen 2 Core'lar en az iki kat daha hızlı olacak, soket başına dalgalanma noktası performansı da dört kat daha iyi hale gelecek. Sadece işlem geliştirmeleri bile işlemcileri aynı elektrik tüketiminde yüzde 25 daha hızlı hale getirmeye yetiyor.

AMD'nin yaptığı bir benchmark testinde overclock yapılmamış hava soğutmalı, 56 çekirdekli 112 bağlantılı Rome, aynı sayıda çekirdek ve bağlantıya sahip Skylake SP'yi geçmeyi başardı.

Ryzen 2'den Ne Beklemeliyiz?

Rome'un yapısı ne kadar aktarılır bilmiyoruz, ancak en azından 8 çekirdekli çipsetin masaüstü kullanımı için kçültülmüş bir versiyonunu umabiliriz. Bağlantı ve dalgalanmalarda yapılan değişikliklerin de bu işlemcilerde olmasını bekleyebiliriz.