65 Milyon Işık Yılı Uzakta Bir Yıldız Keşfedildi

65 milyon ışık yılı uzaklıktaki keşfedilmesi çok zor bir yıldız, 2017 yılında patladı.

Astronomlar, NASA Hubble Uzay Teleskobu arşivlerinden ve Hawaii'deki Kuzeybatı Keck Gözlemevi'nden yararlanarak, uzun süredir beklenen bir patlayan yıldız türüne ulaşabilmiş olabilir.

65 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan, bir zamanlar sarmal gökada NGC 3938'de bir grup genç yıldızın içinde yer alan mavi bir süper yıldız, 2017'de patladı. 65 milyon ışık yılı uzaklıktaki bu patlayan yıldızı belirlemek için ise Hubble Uzay Teleskobu arşiv fotoğrafları kullanıldı. Bu gök cisimleri, bilinen en büyük yıldızlar arasında bulunuyor.

Güneş'ten 50 kat daha büyük olduğu tahmin edilen yıldız, çok hızlı bir şekilde yanmış olabilir, bu da onu Güneş'ten daha sıcak hale getiriyor. Yıldızın sıcaklığı yükselince dışındaki helyum ve hidrojen katmanları yok oldu. Patladıktan sonra astronomlar, yıldızın spektrumundaki hidrojen ve helyum eksikliği nedeniyle onu 'Tip Ic' süpernova olarak sınıflandırdılar. Söz konusu bu keşif, yıldız evrimi hakkında uzay araştırmacılarına önemli bilgiler verebilir.