65 Yaşın Altı Grupta Koronavirüs Riski Sanılandan Yüksek

Koronavirüs, dünya genelinde yapılan testlerle 600 binden fazla kişide tespit edildi. Virüse bağlı olarak ise 30 binden fazla ölüm gerçekleşti. Peki, virüs salgının tehdit ettiği yaş grubu sadece yaşlılar mı?

Koronavirüse bağlı olarak çıkan COVID-19 hastalığı 2020’nin ilk üç ayında dünya gündemini en çok meşgul eden konu oldu. Dünya genelinde 31 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan hastalık için en riskli grup olarak 60 yaşın üstü ve kronik hastalığı olanlar gösteriliyor. Peki, durum gerçekten böyle mi?

BBC Türkçe’de yer alan haberde, New York’ta çalışan bir acil servis doktorunun şu ifadelerine yer verildi: “Cuma gecesi muayene ettiğim hastalardan beşi yirmili-otuzlu yaşlardaydı. O güne kadar korkup korkmadığımı soran olsaydı hastalığı ağır atlatabilecek tüm insanlar için korktuğumu söylerdim. Ama kendim için korkmuyordum, genç insanların hastalığı hafif bir şekilde geçirip hızla iyileşeceklerine inanıyordum. Ama artık bunun doğru olmadığını biliyorum.”

Virüs, sadece 60 yaş üstünü etkilemiyor

Worldometer’da yer alan verilere göre koronavirüse yaklanan yaş gruplarının tüm vakalardaki ölüm oranları şöyle;

80 yaş ve üstü, %14,8

70-79 yaş arası, %8

60-69 yaş arası, %3,6

50-59 yaş arası, %1,3

Diğer yaş gruplarında ise %1’in altında.

Ancak buradaki kritik nokta İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerden gelen yeni raporlarda 50 yaşın altındaki kişilerin de bu virüsten olumsuz etkileneceğini göstermesi. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre COVID-19 teşhisi konulan 4 bin hastada 20-44 yaş arasındaki hasta grubunun beşte biri, 45-64 yaş grubundaki hastaların ise üçte biri hastaneye yatmak durumunda kaldı.

BBC’nin haberinde yer alan verilere göre 65 yaşın altındaki kişiler, toplam COVID-19 vakalarının üçte ikisini, yoğun bakıma yatanların ise yarısını oluşturuyor. İspanya’nın 18 bin hasta üzerinden hazırladığı raporda ise hastaneye yatanların üçte biri 60 yaşın altında yer alıyor.

Tabii bu verilerin bizleri yanıltma ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Testlerin genellikle hastaneye gelen ağır vakalarda yapılması hangi yaş grubunun ne kadar etkilendiğini tam olarak anlamayı bir hayli zorlaştırıyor. Ayrıca virüsü kapan birçok kişinin de hastalığı hafif atlattığı belirtiliyor.

Salgının erken dönemlerinde test kapasitesinin azlığı sebebiyle çok fazla vakaya rastlanmayan ABD, test kapasitesini artırması sonrası vaka sayısında 100 bini geçen ilk ülke oldu. ABD’de test yapılan New York eyaleti, doğal olarak en çok vakaya rastlanan yer oldu. Eyalette, doğrulanmış 45 bin vaka bulunuyor.

New York’taki verilere göre vaka sayısının %55’i yani yarısından fazlasını 50 yaşın altındaki kişiler oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom da düzenlediği basın toplantısında gençlere seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Salgına karşı görünmez değilsiniz. Koronavirüs sizi haftalarca hastanede tutabilir, hatta öldürebilir. Hasta olmasanız bile, günlük hayattaki tercihleriniz başka birisi için yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi belirleyebilir.”

Ülkemizde ise tespit edilen vakalarla ilgili olarak bu tür veriler henüz paylaşılmış değil. Ortanca yaşı 32,4 olan ülkemizde 65 yaş üstündeki grup toplam nüfusun sadece %8’lik bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla genç nüfusun bir hayli yüksek olduğu ülkemizde bu genç yaş grubunun bu salgından en çok etkilenen grup olacağını söylemek mümkün.

Yani virüsün sadece yaşlılara bulaştığını ve gençlerin bir nevi koruma kalkanıyla gezdiğini söylemek pek de mümkün değil. Dolayısıyla 65 yaş üstü gruba sokağa çıkma yasağı getirilse de kalan %92’lik büyük çoğunluk da muhtemel risk grubu içerisinde yer alıyor.