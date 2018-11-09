650 Beygirlik BMW M8'in Kamuflajlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

BMW, yeni 8 Serisi coupe arabalarının gelecek M versiyonları hakkında yeni bilgiler yayınladı. Daha önceden M8'in M5'teki V8 motorunu almasını bekliyorduk ki resmi açıklama da bu yönde oldu. BMW'nin duyurusu, TwinPower Turbo V8'in 600 beygirden daha fazlasını üreteceğinden bahsediyor.

Yeni M8'in gelecekteki sürücüleri aynı zamanda arkadan teker ağırlıklı dört çeker modu ile sadece arka teker çekişli modlar arasında geçiş yapabilecekler. Bunun sebebi ise tork vektörü güç teslimatının sürüş durumuna ve sürücünün isteklerine bağlı olarak tamamen değişebilmesi.

Arabada aynı zamanda elektronik olarak kontrol edilen bir M diferansiyel bulunurken vitesler 7 ileri 1 geri tam otomatik şeklinde. M serisine özel olarak ayarlanmış şaşi ve gövde yapısı da M8'in şıklığına şıklık katıyor.

Aşağıdaki görüntülerde, Estoril'de görücüye çıkan test aracının hala bir kamuflaja sahip olduğunu görüyoruz; bunun sebebi ise elbette son dokunuşların hala yapılma aşamasında olması. BMW M8 Coupe'nin Eylül 2019'da Frankfurt'ta resmi olarak tanıtılması beklenirken, bundan sonra 4 kapılı convertible bir Gran Coupe modelini de göreceğiz.

BMW, güç çıkışı haricinde performansla alakalı herhangi başka bir bilgi paylaşmamış olsa da Autocar'ın konu hakkında birkaç fikri var: M8'in ağırlık merkezi, M5'lerden 24 mm daha düşük olacakken 0-100 süresi 3.4 saniyenin altında. En yüksek hız 300 km/saat'in üzerinde olacakken V8 motorunun da 650 beygir gücünde olması ihtimaller dahilinde.