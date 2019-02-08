68 Yaşındaki Dünyanın En Yaşlı Yırtıcı Kuşu Hala Çiftleşiyor

Dünyanın en yaşlı yırtıcı kuşu olan laysan albatrosu Wisdom tam 68 yaşına girdi ve bugünlerde yeni bir yavrusu oldu.

Laysan albatrosları, boyları 79 ve 81 cm arasında olan ve ortalama 2.5 kilogram ağırlığındaki kuşlardır. 5 yaşına girene kadar doğum yapamayan bu kuşların en yaşlılarından olan Wisdom, geçtiğimiz günlerde 68 yaşına girdi.

Yukarıdan da izleyebileceğiniz gibi enteresan çiftleşme danslarıyla dikkat eden bu canlı türünün en yaşlı temsilcisi Wisdom, geçtiğimiz günlerde bir yavru sahibi oldu. Midway Adası çevresinde 1956 yılında dünyaya geldiği düşünülen bu kuşun yumurtlaması ve bebek sahibi olması oldukça sancılı bir süreç ve her hamilelikte sadece bir yumurta sahibi olabiliyor.

Wisdom'u gözlemleyen bilim insanları, henüz yeni doğmuş yavru albatrosa bir isim vermediler. Ancak bu yavru albatros, yaklaşık 5 veya 6 ay sonra annesinden ayrılacak ve özgürlüğüne doğru denizlere uçacak.