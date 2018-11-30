Hyundai, 7 Koltuklu 2020 Model Palisade'i Duyurdu

Bu yılın başında piyasada oldukça tutulan SUV modeli Santa Fe'nin yeni modelini tanıtan Hyundai, Los Angeles Otomobil Konferansı'nda Palisade'i tanıttı. Hyundai'nin bugüne dek geliştirdiği en büyük SUV modeli olacak olan araç, 4981 mm uzunluğa ve 1976 mm genişliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2900 mm olarak belirtildi.
2020 Model Hyundai Palisade
- Aracın ön farlarında, son dönemde görmeye alışık olduğumuz füturistik bir tasarım tercih edilmiş. Geniş ızgara da klasik Hyundai şıklığını yansıtıyor.
- Arka panel, SUV araçlarda çok da göremediğimiz yumuşak hatlara ve alçalan bir yapıya sahip.
- Hem ön hem de arkada farlar iki parçalı olarak tasarlanmış.
- Aracın geniş çamurlukları, 20 inçlik jantlar ile birlikte oldukça klas duruyor.
- 7 koltuklu düzen oldukça değişik; ortaları boş olacak şekilde 2'li koltuklar tercih edilmiş.
- Araç tam bir multimedya merkezi: 10'dan fazla bardaklık, 7 farklı USB çıkışı, 10.25 inç ekran ve gösterge panelleri derken aracın eğlence uygulamaları oldukça dikkat çekiyor.
- 3.8 litrelik V8 motor, 291 beygir ile 355 Nm tork üretecek.
- Aracın diğer SUV Santa Fe gibi ülkemizde satışı gerçekleşmeyecek. Fiyat ve resmi satış tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.