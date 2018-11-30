Hyundai, 7 Koltuklu 2020 Model Palisade'i Duyurdu

Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında gelen otomobil haberlerine bir yenisi eklendi. Hyundai, yeni SUV modelini basına tanıttı.

Bu yılın başında piyasada oldukça tutulan SUV modeli Santa Fe'nin yeni modelini tanıtan Hyundai, Los Angeles Otomobil Konferansı'nda Palisade'i tanıttı. Hyundai'nin bugüne dek geliştirdiği en büyük SUV modeli olacak olan araç, 4981 mm uzunluğa ve 1976 mm genişliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2900 mm olarak belirtildi.

2020 Model Hyundai Palisade

Aracın ön farlarında, son dönemde görmeye alışık olduğumuz füturistik bir tasarım tercih edilmiş. Geniş ızgara da klasik Hyundai şıklığını yansıtıyor.

Arka panel, SUV araçlarda çok da göremediğimiz yumuşak hatlara ve alçalan bir yapıya sahip.

Hem ön hem de arkada farlar iki parçalı olarak tasarlanmış.

Aracın geniş çamurlukları, 20 inçlik jantlar ile birlikte oldukça klas duruyor.