'7 TL'ye LG G7' Kampanya Sitesi Çöken LG'den Açıklama Geldi

Dünya'nın en etkili alışveriş dönemlerinden birisi olan Black Friday için LG, geçtiğimiz günlerde 7 TL'ye 7 tane LG G7 satacağın duyurmuştu. Yoğun ilgiden dolayı kampanya sitesi çöktü, LG'den ilk açıklama geldi.

Elektronik dev LG'nin Türkiye ofisi, dünyanın en hareketli alışveriş günleri için çok sayıda insanın ilgisini çekmeyi başaran bir kampanya düzenlemişti. Kampanyanın ana hedefi, seçilen 7 müşteriye, toplamda 7 adet LG G7 satmaktı. Binlerce insan, akıllı telefon masrafında sembolik bir ücretle kurtulma hayali kurup kampanyaya katılım sağladı.

LG Özel Müşterim isimli internet sitesinde yer alan söz konusu kampanya için bir adet LG G7 satın almak gerekiyordu. Ancak bu alımlar, 23 Kasım 2018 günü saat; sabah 10.00'u, öğle 12.00'yi, öğleden sonra 14.00'ü, akşam üzeri 16.00'yı, akşam 18.00' ile 20.00'yi ve gece ise 22.00'yi gösterdiğinde yapılmak zorundaydı.

Buradan ulaşabileceğiniz internet sitesi, görüldüğü üzere artık hizmet dışı kalmış durumda. Ayrıca kampanya henüz aktifken, site açık bir şekilde müşterilerini bekliyorken, pek çok okuyucumuzdan da geri bildirim aldık. Sitede yapılan yazım hataları ve arayüz tasarımı, sanki bu kampanyanın LG ile bağlantısı olmadığı yönünde yorumlandı. Sizin için firmaya ulaşarak kampanyanın resmi olduğunu da teyit etmiştik.

LG, yaşanan yoğunluktan dolayı sitenin devre dışı kaldığını, erişim problemleri nedeniyle kampanyayı şimdilik iptal ettiğini açıkladı. Firmanın bağlı olduğu iletişim ajansı ile yaptığımız görüşmede, aynı kampanyanın daha ileri bir tarihe ertelendiği söylendi. O tarih şu anda net değil.

LG'nin ilgi gösteren müşterileri için kampanyayı yeniden duyurması, yakın zamanda net bir tarih açıklaması yapması bekleniyor.

Detaylar elimize ulaştıkça sizlere aktaracağız.