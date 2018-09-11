7 Yaşındaki Alman Çocuktan 'Cep Telefonu' Protestosu

Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen bir yürüyüş, ülkede büyük yankı yarattı.

7 yaşındaki Emil Rustige, cep telefonu elinden düşmeyen babasına yönelik olarak, “Benimle oyna, cep telefonunla değil” sloganı altında bir yürüyüş yaptı.

Bu çıkışı ile Almanya'da büyük yankı uyandıran Emil, yürüyüşün nasıl gerçekleştiğini ise şöyle anlattı: "Parkta arkadaşlarımla oynamak istiyordum, ama babam izin vermedi. Bunun üzerine ben de babamla oynamak istedim, fakat o da sürekli telefonu ile oynayıp duruyordu."

Emil daha sonra durumu annesine anlattı ve ondan izin istedi. Emil'in annesi de herhangi bir sorun yaşanmaması adına, 'yürüyüşü' polise bildirdi.

Çocukların etrafında güvenlik önlemleri alan Alman polisi, "Çocukların eylemlerini ciddiye alıyoruz" şeklinde konuştu.

7 yaşındaki Emil, gösteri sırasında megafonu eline alarak, "Burada yüksek sesle konuşuyoruz, çünkü anne-babalarımız bizi duymuyor" diyerek sitemini dile getirdi ve ebeveynlerden telefonla değil, çocuklarıyla ilgilenmelerini istedi.

Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı ve birçok ebeveynin de seyirci olduğu protesto gösterisi, sorunsuz sona erdi.