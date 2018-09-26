7 Yaşındaki Çocuki Phone'un Ebeveyn Denetimini Hackledi

iOS 12 ile gelen ve ebeveynlerin çocukların telefon kullanımını sınırlayan bir özellik, 7 yaşındaki bir çocuk tarafından hacklendi.

iPhone 12'nin son güncellemesi ile özellikle çocuklarının iPhone veya iPad kullanımını denetlemek ve sınırlandırmak isteyen aileler için güzel bir özellik geldi. Screen Time adı verilen özellikle, çocuğunuızun günde kaç saat oyun oynayabileceği, uygulamalara girebileceğini sınırlayabiliyor, kendisine kaç tane bildirim geldiğine kadar detaylı istatistikler alabiliyorsunuz. ABD'de yaşayan bir baba da bu yöntemi kullanarak çocuğunun iPhone kullanımını sınırlamıştı.

Dilerseniz olayın devamını kendisinden dinleyelim:

"Aile Paylaşımı uygulaması aracılığıyla 7 yaşındaki oğlumun iPhone kullanımını sınırlamıştım. Ancak birkaç gün önce sanki sınırladığımdan daha fazla iPhone kullanıyormuş gibime gelmeye başladı. Ancak her şey normal görünüyordu ve olayı çözemiyordum. Ancak ısrarlı sorularım sonrasında bugün bir şekilde sistemi nasıl 'hacklediğini' anlattı. Ekran Zamanı son bulduğunda ve uygulamalara ya da oyunlara giremediğinde önce oynadığı oyunu siliyor, ardından da App Store'a girerek daha önce kurulmuş olan oyunu bulut logosuna tıklayarak tekrar kuruyormuş. Bu sayede hiçbir sınırlamaya takılmıyormuş! Ne diyeyim ki? Böyle bir yöntem bulunca kızamıyorsunuz..."

Peki babanın anlattıkları doğru mu? Bu yöntemle ekran zamanını aşabilir misiniz?

Evet, babanın anlattıkları doğru. Ekran zamanı uygulamasıyla uygulamaların ve oyunların kullanımını zamanla kısıtlayabilir ve hatta yeni uygulama kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu sistem kurulu uygulamaların, silindikten sonra yeniden kurulmasını kapsamıyor. Nitekim bu uygulamalar hesabınıza işliyor ve 'zaten' telefonunuzda olduğu düşünülüyor. Bu sayede uygulamayı silip tekrar kurduğunuzda süre işlemiyor.