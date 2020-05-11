7 Yaşındaki Çocuk, Havuç ve Salatalık Piyano Tasarladı

Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı yüzünden evde kalan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, havuç ve salatalıklardan oluşan gelen bir piyano düzeneği tasarladı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altındaki kişiler günlerdir sokağa çıkamıyor. Eskişehir'de yasak yüzünden evden çıkamayan Ege Yılmaz, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan bir piyano düzeni kurdu. Eskişehir Ticaret Borsası İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Ege, sokağa çıkma yasağı yüzünden evde kalmaktan sıkıldığını söyledi.

Gerçek Bir Piyano Gibi

Havuç ve salatalıklardan oluşan piyanonun aynı zamanda arduino, kablo ve bilgisayar programlarını da kullanarak ses çıkmasını sağlayan Ege, bu anlamda yaşına göre beklenmedik bir performans sergiledi.

Evde kaldığı süre boyunca vaktini faydalı bir şekilde kullanan Ege, yaptığı piyano ile aşama aşama kayıt almayı da ihmal etmedi. Salgından dolayı dışarı çıkmadığı için evde çok sıkıldığını söyleyen Ege, “Evde kalmaktan sıkıldım. Ben de evde salatalıklar ve havuçlardan piyano yaptım” diye konuştu.