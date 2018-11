7 Yıl Boyunca Her Gün Kendi Fotoğrafını Çeken Çocuk

Bir çocuk üşenmemiş, etmemiş 7 yıl boyunca her gün kendi yüzünü çekmiş ve sonuçları bir video olarak yayınlamış.

Bir çocuk düşünün ki farklı bir şey denemeyi kafaya koymuş ve bunu 7 yıldan uzun bir süre boyunca her gün gerçekleştirmiş. 14 yaşında başladığı kendi etkinliğinde 7 yıl boyunca hiçbir günü atlamadan kendi yüzünü öz çekim olarak çekmiş ve 21 yaşına kadar olgunlaşmasını an be an video olarak kaydetmiş.

Espinosa, yaptığı açıklamada ise bunu Noah Kalina isimli profesyonel fotoğrafçının "everyday (her gün)" isimli projesinden esinlendiğini söyledi.

İlk beş yıl içerisinde Espinosa, Nintendo DSi kamerasını kullanırken, sonraki senelerde ise iPhone 5, iPhone 6 ve iPhone 6S kameralarına geçiş yapmış. Ayrıca Espinosa'nın söylediğine göre 4 dakikalık videoyu editlemek 70 saatten uzun bir vakit almış. Bahsedilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.