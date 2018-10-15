2011 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle aramızdan ayrılan R&B sanatçısı Amy Winehouse, 2019 yılında hologram ile dünya turnesine çıkacak.

Önümüzdeki yıl, 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse severler için oldukça enteresan bir yıl olacak. Kimileri için 7 yıldan sonra sevdikleri bir sanatçıyı yeniden görmenin nostaljisi, kimileri içinse hayatını kaybetmiş birini karşılarında görebilmenin dehşeti yaşanacak.

Daha önce de birçok sanatçının konser verdiği hologram teknolojisi ilk defa vefat eden bir sanatçı için yapılacak. Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse tarafından duyurulan turne planına göre babanın da kızıyla birlikte sahnede yer alması ve birlikte düet yapmaları planlanıyor.

"Ailemiz BASEhologram ile kurduğu partnerlikten ve Amy'nin hayatını ve işlerini yaşatmaktan büyük kıvanç duyuyor. 2019'un sonlarında yapacağımız turla Amy'nin hayır kurumlarına ve onun adına genç insanlara yardımcı olunacak."

Mitch Winehouse'un bu etkinliği bir hayır işi için düzenliyor olması elbette güzel ama işin içinde biraz ürkütücü bir taraf da yok değil. Bir babanın, vefat eden kızıyla sahnede düet yapma fikri... Bakalım düşünüldüğü kadar güzel bir etkinlik olacak mı.