Yıllardır Evden Dışarı Çıkmayan Bilgisayar Oyuncusu

Yıllardır evden dışarı çıkmayan bir genç, yaşadıkları hakkında açıklamalar yaptı.

7 yıl içinde evinden sadece 10 kere dışarı çıkan bilgisayar oyuncusu, yaşadıklarını diğer oyunculara ve gençlere anlatıyor. İyi bir oyuncu olan Billy Brown, yıllarını bilgisayar başında geçiren bir genç. Sadece doktor randevuları için dışarı çıktığını belirten Brown, diğer insanlarla sosyalleşmek için asla etkileşim kurmadığını söyledi.

Zor bir çocukluk dönemi geçiren Brown, zihinsel ve bedensel sağlık sorunları nedeniyle annesinin hastanesinde sürekli olarak gözetim altına kaldı. Üniversitede yaşadığı sorunlar ve ayak bileğinin kırılması nedeniyle kendini dış dünyadan iyice geri çekti. 24 yaşında olan Brown, kolejden ayrıldıktan sonra bütün hayatını evinde geçirmeye başladı. Genellikle oyun ve sohbet odalarında takılan genç adam, siyaset içerikli makaleler de okuyor.

Evin içine kendini iyice hapseden Brown, diğer insanlara yardım etmek amacıyla, gençleri becerilerini geliştirmeye ve onların iş, eğitim veya eğitime başlamadan önce karşılaştıkları sorunları aşmaya teşvik etmeyi amaçlayan Gerçek Fikirler Örgütü'nün (RIO) Oyun Değiştirici programına katıldı. Şimdilerde ise, onun gibi insanların hayatlarını iyileştirme konusunda kendi yollarını bulmaya başladı.

Geliştirdiği bir tahta oyunu sayesinde gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Brown, bu oyuna çok önem veriyor. Dünya ile yeniden bütünleşmesi için ilk adımlarını attığından beri Billy Brown'la birlikte çalışan Gerçek Fikirler Örgütü danışmanı George Hardwick, 'gençleri olumlu anlamda etkilemek ve onları gülerken görmek gerçekten harika' diyor. Oyunun lansmanı ile 24 yaşındaki çocuğu destekleyen Bay Hardwick şunları ekliyor: "Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan bir oyuna ev sahipliği yapmaktan dolayı Brown, eve hapsolmaktan kurtuldu.''

Gençlerin oyundaki karakterlerini geliştirebilmesi için saatlerce oyun oynadıklarını belirten Hardwick, kendilerini geliştirmek ve gizli olan yetenekleri açığa çıkarmak için kendilerine zaman ayırmadıklarını sözlerine ekledi.