11 Telefonla Ava Çıkan 70 Yaşındaki Pokemon Go Oyuncusu

Pokemon Go oyununa yepyeni bir boyut kazandıran 70 yaşındaki Uzak Doğulu oyunsever, Pokemon'un sloganı olan "Gotta Catch Em All" (Hepsini Yakala) sözünü gerçek anlamıyla yerine getiriyor.

Bir dönem ülkemizde de oldukça popüler olan Pokemon Go halla belli kesimler tarafından oynanıyor ilk versiyonunda keşfedilen GPS hilesi nedeniyle ülkemizde bir anda popülerliğini kaybeden oyun, dünyanın bazı bölgelerinde hala popülerliğini koruyabiliyor.

İlk çıktığı 2016 senesinde 7’den 70’e tüm Pokemon severleri sokağa döken, oyuncuları Zubat’a doyuran Pokemon Go; oldukça ilginç bir haber ile gündeme düştü. Az önce de belirttiğimiz üzere 7’den 70’e herkesin oynadığı oyunu bir takıntı haline getiren 70 yaşındaki Uzak Doğulu Chen San-yuan, tam 11 akıllı telefonu monte ettiği bisikletiyle kimi zaman sabaha karşı 4’e kadar parklarda geziyor.

Telefonunu monte ettiği tüm hesapları 30 level’ın üstünde olan 70 yaşındaki oyunsever, cihazlarını şarj etmek için 3 büyük powerbank ile yolculuğuna durmaksızın devam ediyor. Haftanın 6 günü gezisini gerçekleştiren San-yuan, sahip olduğu cihaz sayısını 15’e yükseltmek istiyor.

Oyunla torunu sayesinde tanışan yaşlı adam, bu denli yoğun bir şekilde oyun oynamanın Alzheimer hastalığı için koruyucu nitelikte olduğunu ve oyun sayesinde yaptığı sporun ise onu zinde tuttuğunu belirtiyor.